Travagliato. Trovato con 330 grammi di cocaina, arrestato dalla Finanza

TRAVAGLIATO – Tratto in arresto un soggetto in possesso di stupefacenti a Travagliato, in provincia di Brescia, dalla Guardia di Finanza. Individuato nei pressi di un esercizio commerciale a bordo della propria auto, probabilmente diretto da alcuni clienti per effettuare consegne, il malfattore, perquisito dalle Fiamme Gialle.

Oggetto del controllo anche automobile e abitazione del coinvolto, azione che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 330 grammi di cocaina, 115 grammi di hashish e 6,5 grammi di marijuana, nonché denaro contante per quasi 32 mila euro in banconote di piccolo taglio, due bilancini e un coltellino da taglio. Il soggetto è stato inoltre denunciato per essere in possesso di falsa patente di guida.

Convalidato l’arresto, il malavitoso è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio definitivo.