“Carte e cartacce persi dai mezzi della nettezza urbana: più attenzione”

LECCO – Riceviamo e Pubblichiamo:

“Volevo segnalare al vostro giornale, che seguo sempre con grande interesse, un fatto che si ripete ormai da molto tempo ma che ultimamente ha generato una situazione non più sopportabile. Abito in via dei Riccioli, e sono mesi che il sabato mattina (ovvero il giorno deputato al ritiro della carta nella mia zona), i mezzi della nettezza urbana nel loro tragitto perdono continuamente rifiuti cartacei dai loro cassoni aperti. Questo genere di rifiuti, che i cittadini hanno diligentemente differenziato, spaziano dai cartoni della pizza a documenti sensibili di privati cittadini (come estratti conti ecc…) a cartacce di vario genere e non vengono mai raccolti dal personale che li perde e che pure vede diverse volte al giorno (visto che in via dei riccioli c’è il deposito dei mezzi di raccolta dei rifiuti) accumularsi a bordo strada. La cosa è stata segnalata al personale presente nel deposito (nello specifico un bel cartone della pizza volato in mezzo alla strada) e nonostante le rassicurazioni, dopo tre giorni, il cartone faceva ancora bella mostra di sé in mezzo alla strada. La soluzione più logica mi pare sia quella di chiudere questi cassoni in modo tale che in caso di sobbalzi del veicolo o agenti atmosferici avversi non ci siano perdite di materiali.

Purtroppo non sono il solo a notare che negli ultimi anni si è assistito ad un continuo degrado degli spazi pubblici con un vertiginoso aumento della spazzatura urbana abbandonata per strada o nei vari parchi pubblici, se a questo aggiungiamo situazioni come quella descritta precedentemente, mi chiedo se la politica voglia o meno risolvere questa situazione che ormai sta investendo tutti i quartieri di Lecco e che non riguarda solo il decoro urbano (già di per sé importante) ma anche la qualità della vita dei cittadini, a cui si chiede sia un onere finanziario notevole per contribuire alla gestione dei rifiuti che un grande impegno per poter effettuare la raccolta differenziata secondo le sempre più stringenti indicazioni”.

M.F.

Un cittadino – contribuente