Chiusura funivia d’Erna, disappunto per il mancato prolungamento degli abbonamenti

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho chiesto al personale della funivia dei Piani d’Erna informazioni relativamente alla validità dell’abbonamento stagionale e a punti, a fronte dell’interruzione del servizio a causa dei lavori di manutenzione previsti dall’8 al 29 novembre. Confidavo, e come me chi ha abitazioni in Erna, di poter usufruire di un prolungamento della validità degli abbonamenti e invece non è così. Quindi, di fatto, stiamo pagando un ‘non servizio’ per tre settimane. La ritengo una scorrettezza, anche se, nel contratto sottoscritto, come mi è stato riferito dallo stesso personale, una clausola sembrerebbe sancire che, in caso di chiusura per manutenzione, l’abbonamento non viene né prolungato, né rimborsato. A mio avviso, a fronte di una chiusura così prolungata, era opportuno trovare il modo di tutelare meglio i possessori di abbonamenti stagionali e a punti. Sarebbe stato un gesto gradito”.

Lettera Firmata