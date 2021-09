LECCO – Primo giorno di scuola e dalla maestra lecchese Stefania Valsecchi, per tutti Steppo, un augurio molto speciale a tutti gli insegnanti…

“A tutti gli insegnanti e le insegnanti vorrei augurare non solo un buon inizio, ma la più bella continuazione di questo anno scolastico! Quando faccio vedere le foto dei miei giri ai miei bambini, alcuni mi chiedono se sono stata in Paradiso.

‘Eh certo èh!!’. Dico io convinta.

Poi continuo:

‘Ma sapete? Il bello è che ci sono i colori del Cielo proprio sulla nostra Terra e noi dobbiamo portare i colori del Cielo nell’anima e sul viso così poi coloriamo di Cielo tutte le persone che incontriamo!’

Come li entusiasma ‘sta cosa.

Il cielo c’è.

Si tratta solo di imparare a riconoscerlo, viverlo e poi diffonderlo.

Compito nostro e della Scuola nel senso più vero e storico che le spetta è anche questo.

I miei bimbi sono Cielo.

Sono Cielo e Luce.

E noi insegnanti abbiamo l’imperativo categorico dì tenere vivo il Cielo e brillante la Luce.

Siamo chiamati ad un grande compito perché in ogni nostro giorno oggi, cresciamo gli uomini e le donne che domani potranno cambiare l’umanità.

E dopo quello che abbiamo visto in questi anni, solo il Cielo sa quanto grande sia il bisogno di nuova umanità.

Restiamo umani, amiamo e solo allora insegniamo portando Cielo e Luce ai nostri bambini e ragazzi: solo così l’istruzione diventa Conoscenza e la Conoscenza si trasformerà in Sapienza e Saggezza!.

Stefania Valsecchi (Steppina)

maestra elementare a Maggianico, Lecco