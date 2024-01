Lettera. Il Presidente della F.A.N.D. critica l’iniziativa turistica del Comune di Lecco

Silvano Stefanoni: “Sono deluso. Trascurate le esigenze delle persone con disabilità”

“Poco prima della fine del 2023, l’Assessore all’Attrattività del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo, ha dichiarato: ‘Mettiamo in evidenza i punti di eccellenza della città con un sistema di icone semplici e integrate con la parte digitale: la promozione turistica passa dalla sinergia con le altre istituzioni, in questo caso ringrazio la Camera di Commercio che ci affianca in questo progetto. Siamo disponibili a collaborare con i Comuni limitrofi, le Comunità Montane, i Parchi, la Provincia e l’Autorità di Bacino per intensificare gli sforzi e rendere ancora più accogliente il nostro territorio’.

Come Presidente della F.A.N.D. (Federazione Associazione Nazionale Disabili) della provincia di Lecco sono deluso, perché, nonostante l’ampio coinvolgimento del mondo istituzionale, l’iniziativa ha trascurato le esigenze delle persone con disabilità. Un’occasione sprecata per Lecco: coinvolgere le associazioni di persone con disabilità avrebbe reso la città veramente inclusiva.

Come Presidente invito l’Assessore Cattaneo a considerare per il futuro il contributo prezioso che il mondo della disabilità potrebbe offrire senza costi aggiuntivi”.

Il Presidente F.A.N.D. Provincia di Lecco

Silvano Stefanoni