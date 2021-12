La riflessione di un abitante del rione di Rancio

“Credo che le piccole cose siano il punto da cui partire”

LECCO – “Ormai da settimane il marciapiede di via Pasquale Fumagalli che costeggia il piccolo parcheggio all’altezza, circa, della scalinata che porta verso la chiesa di Rancio Alta è letteralmente invaso dalle foglie. In prima istanza ho contattato il Comune di Lecco per far presente la situazione e mi è stato risposto che avrei dovuto contattare Silea cosa che ho puntualmente fatto.

Da Silea mi hanno risposto di aver registrato la segnalazione ma, passata più di una settimana senza veder alcun intervento, ho fatto una nuova chiamata per capire a quale punto fosse la situazione. Dopo aver spiegato nuovamente la questione mi è stato risposto che avrebbero preso in carico la cosa. A oggi, è passata un’altra settimana, ancora niente è cambiato.

Capisco bene che non è il problema più grande del mondo e comprendo che non sia in cima alla lista delle questioni da risolvere. Non voglio nemmeno gettare la croce addosso a qualcuno, ci mancherebbe, ma il fatto in sé denota, a mio avviso, la scarsa attenzione che c’è soprattutto verso i rioni. Forse le piccole cose come questa sono proprio il punto da cui partire…”.

Mario Fusi