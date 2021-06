La riflessione della maestra della scuola primaria di Maggianico

“Auguro a tutti i bimbi di volare sempre in alto”

LECCO – In occasione della conclusione dell’anno scolastico riceviamo e pubblichiamo il contributo della maestra Stefania “Steppo” Valsecchi della scuola primaria Enrico Toti di Maggianico che vuole lanciare un messaggio “Spargiamo positività!”

“Insegnare è un’estensione dell’anima!!! A scuola siamo scrittori, poetesse, compositori, scienziate, geografe, pitagorici poi paleontologhe, inventori, grandi artisti, giornaliste ma anche atleti e ballerine. Nasciamo tutti un po’ Leonardo Da Vinci: dobbiamo solo aiutarci a mantenere vivida la curiosità, acceso l’entusiasmo, dinamico lo stupore e nutrire l’essenziale passione per la conoscenza, la bellezza, la lealtà, la verità e tutto ciò che è virtuoso! Ci sono ‘scuole tribunali’ in cui chi dovrebbe insegnare inibisce invece ogni crescita in un fosco giudizio (non son riuscita a cambiarla; ne son fuggita) e scuole che mi piace chiamare ‘Disney Word’ poiché in esse ogni atto è un’avventura fantastica che spalanca un mondo da scoprire: dove dite che vivono-crescono-imparano meglio e prima i bambini? “Impariamoli” divertiti e stupiti: spargeranno gioiosa sapienza. Auguro a tutti i bimbi di volare sempre in alto!!!”