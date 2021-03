La segnalazione in più zone del comune di Sirtori, almeno due cani sono stati avvelenati

La lettera della Lega per l’Abolizione della Caccia Sezione provinciale di Lecco: “Chiunque abbia visto qualcosa ci contatti”

Abbiamo notizia di spargimento di bocconi avvelenati in alcune zone del comune di Sirtori (stradina vicino alle scuole elementari/Via Arnigó/Via Pineta/zona bottegone/prati in zona fontana di Via Prevosti/zona monumento della peste).

Per almeno due cani si è reso necessario da parte dei proprietari, un urgente intervento presso strutture veterinarie allo scopo di tentare di salvare loro la vita dopo l’ingestione di bocconi avvelenati che probabilmente saranno ancora presenti e rappresentano una grave minaccia per altri cani che dovessero ingerirli ma anche per gatti (randagi e di proprietá) e svariati animali selvatici che nel frattempo saranno morti o moriranno senza che nessuno possa averne notizia. Ci siamo attivati per risalire all’identitá di chi ha compiuto il gesto.

Chiediamo a chiunque sapesse qualcosa riguardo alla vicenda e all’autore/autori dell’ignobile gesto (lo spargimento di veleni e l’uccisione di animali sono reati) di darcene comunicazione, anche in forma anonima, al numero 338/5230037 oppure al 335/8132220.

Chiediamo ad altri eventuali proprietari di cani che avessero avuto questo problema, e ai proprietari di gatti che avessero trovato il loro gatto che stava male (oppure peggio, già morto), di darcene comunicazione. Se qualcuno rinvenisse bocconi avvelenati puó contattarci subito ai numeri indicati sopra.

Lac – Lega per l’Abolizione della Caccia Sezione provinciale di Lecco

La delegata responsabile

Dolores Romano