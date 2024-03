Al Giglio gli studenti ricordano i giovani vittime di mafia

L’iniziativa in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Letti ad alta voce i nomi dei giovani uccisi: “Approfondimento e testimonianza prime armi contro l’illegalità”

LECCO – Un momento simbolico per non dimenticare e per ribadire che la mafia si può sconfiggere, non solo reprimendo ma costruendo, insieme. Questa mattina, giovedì 21 marzo, gli studenti della Fondazione Luigi Clerici (Classe I Corso Operatore Grafico) hanno preso parte ad un incontro al Giglio a Pescarenico, ex locale sequestrato alla criminalità organizzata divenuto un centro di aggregazione per gli anziani. L’occasione è stata la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti delle mafie, giunta alla sua 29esima edizione.

Il Comune di Lecco ha voluto celebrare la ricorrenza con due momenti presso il Giglio. Il primo questa mattina con protagonisti appunto gli studenti che, insieme ai docenti e al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e all’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, hanno letto i nomi dei giovani vittime di mafia, ricordandone brevemente la storia. 1.081 le vittime di mafia di cui 122 minori, ricorda un cartello esposto dietro la vetrina del centro di aggregazione Il Giglio.

“Questo luogo – ha dichiarato l’assessore Manzoni – è la dimostrazione che possiamo sconfiggere la mafia attraverso un’alleanza molto stretta tra istituzioni e cittadinanza. Ognuno è chiamato a fare la sua parte in questa lotta, luoghi come il Giglio ci ricordano che insieme si può andare avanti e che la mafia non si combatte solo reprimendo ma anche costruendo”.

“Da qualunque atrocità di mafia può rinascere speranza – ha aggiunto il sindaco Gattinoni – questa giornata con gli studenti è una preziosa occasione di approfondimento e testimonianza, prime armi contro l’illegalità“.

Il secondo momento previsto durante la giornata si svolgerà alle 14.30 sempre al Giglio: ospiti i giovani della Cooperativa Sociale La Paranza di Napoli che operano nel quartiere Sanità e che, sottraendo manodopera alla criminalità organizzata, si impegnano nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.