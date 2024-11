Antonio Rossi sarà tra i protagonisti di Pechino Express 2025

Nepal, Filippine e Thailandia questi i Paesi dove verrà girala l’edizione numero 12 del reality targato Sky Original

LECCO – È ufficiale: Antonio Rossi, campione olimpico e mondiale nel kayak, si prepara a mettersi alla prova in un contesto tutto nuovo. Questa volta l’arena non sarà il campo di regata, ma le strade polverose e i paesaggi esotici di Nepal, Filippine e Thailandia. Rossi, insieme a un altro grande dello sport italiano, l’amico Jury Chechi, soprannominato “il signore degli anelli,” farà parte della nuova edizione di Pechino Express 2025, l’adventure reality targato Sky Original e prodotto da Banijay Italia, con Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal alla conduzione.

Il format televisivo, che ormai è giunto alla dodicesima edizione, vedrà Rossi e Chechi formare la coppia degli “sportivi.” I due affronteranno prove inaspettate e non mancheranno di mettere in gioco tutto il loro spirito competitivo e l’intesa che li lega, consolidata da anni di amicizia. Un’avventura che li porterà ad attraversare paesaggi spettacolari e a confrontarsi con le abitudini locali, cercando ospitalità dai residenti e spostandosi in autostop. La sfida, però, non sarà solo fisica: in un contesto multiculturale, con le barriere linguistiche e la fatica del viaggio, saranno necessari anche sangue freddo e adattabilità per arrivare fino in fondo.

Pechino Express, che ha appassionato il pubblico dal 2012, inizialmente su Rai e ora su Sky, continua a reinventarsi e quest’anno promette di portare i concorrenti “fino al tetto del mondo.” In totale, nove coppie si sfideranno lungo un percorso ricco di ostacoli e sorprese, per arrivare alla meta finale di ogni tappa prima degli avversari.

Le coppie in gara, oltre a Rossi e Chechi, sono formate da:Virna Toppi e Nicola del Freo (Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano), Gianluca Fubelli (Scintilla) e la moglie Federica Camba, attore comico lui, cantautrice lei; Jey Lillo giovane mago e il fratello Checco; Giulio Berruti attore e imprenditore e Nicolò Maltese cantautore punk-rock; la modella Ivana Mrázová e l’influencer Giaele De Donà; l’attrice Nathalie Guetta con Giulio Bucci professionista impegnato nel mondo del cinema e tv; la cantante Dolcenera con l’avvocato Gigi Campanile, infine le sorelle Samanta e Debora Togni la prima ballerina, la seconda muratore d’inverno e bagnina d’estate.