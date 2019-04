I lavori degli studenti del Politecnico in mostra a Palazzo Bovara

Progetti di riqualificazione e la valorizzazione degli ex edifici industriali sul Gerenzone

LECCO – A pochi giorni dall’apertura della mostra “un archivio-invita” dedicata alla figura del noto industriale Giuseppe Riccardo Badoni, entrano nel vivo gli eventi paralleli proposti grazie alla collaborazione con il Comune di Lecco – Sistema Museale Urbano Lecchese.

Verrà inaugurata venerdì 12 aprile alle ore 17:00 presso Palazzo Bovara la mostra “Tutela e valorizzazione degli ex edifici industriali lungo il torrente Gerenzone” che vede protagonisti i lavori realizzati dagli studenti dei corsi di Conservation e Conservation Studio della laura magistrale in Building and Architectural Engineering e della laurea in Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco, coordinati dalla prof.ssa Elisabetta Rosina e dall’arch. Alessia Silvetti.

Dieci progetti

I 10 progetti esposti, frutto di un grande studio del territorio, della sua storia e di analisi effettuate sul campo, hanno per oggetto la valorizzazione del grandioso patrimonio industriale lungo la Valle del Gerenzone, luogo simbolo della tradizione manifatturiera e metallurgica del nostro territorio.

Il lavoro degli studenti si è concentrato in particolare sugli edifici ex Faini (nei pressi di San Nicolò) e quelli di proprietà Manzoni e Baruffaldi, nella zona di Laorca e Rancio. Gli elaborati prodotti presentano ipotesi di rifunzionalizzazione dei fabbricati e propongono l’insediamento di laboratori artigianali, volano per le attività dell’industria manifatturiera, centri ricreativi, un parco urbano, palestre, zone di aggregazione, cinema all’aperto, un museo, un hub della montagna e l’università della Terza Età.

“Innovazione e rispetto per la tradizione”

“L’innovazione passa necessariamente dalla conoscenza e dal rispetto della tradizione – afferma Manuela Grecchi Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco – “L’area presa in esame dai nostri studenti è stata il cuore pulsante del tessuto socio-economico della Città e del territorio. Mi piace pensare che grazie alle idee dei nostri studenti questo cuore possa tornare a battere e a trasmettere nuovi impulsi all’intera comunità”.

“Ospitiamo con piacere in municipio un’esposizione che prosegue idealmente il percorso avviato dalla mostra “Un archivio in-vita” allestita presso il Politecnico e fa il palio con gli scatti fotografici di Lucrezia Roda e la passione per la tradizione dell’industria metallurgica lecchese” – continua Simona Piazza, Assessore alla Cultura del Comune di Lecco – “Gli elaborati degli studenti che saranno messi in mostra offrono preziose idee sulla riqualificazione, la tutela e la valorizzazione degli ex edifici industriali lungo il torrente Gerenzone e rappresentano un interessante corollario del progetto dedicato all’archeologia industriale lungo la Vallata del Gerenzone “La via del ferro”.

La mostra

La mostra rimarrà esposta fino al 18 maggio secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.30 – 17.30, sabato 8.30 – 11:00

Ingresso libero