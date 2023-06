Area Logaglio, presto nuovi appartamenti, ma anche una palestra per la scuola di Acquate

Il progetto di riqualificazione dell’ex area industriale era inserito nel Pgt nel 2014

Per il Comune non ci saranno costi di realizzazione della palestra

LECCO – Il progetto di riqualificazione è inserito nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco sin dal 2014: l’area della ex ditta Logaglio, ad Acquate, chiusa da anni, si trasformerà nella nuovissima zona residenziale Leucum, mentre nell’area verde di fronte sorgerà una palestra per la scuola primaria Battisti.

I dettagli tecnici e le somme verranno illustrati domani, 29 giugno, nel corso della V Commissione a Palazzo Bovara, “si tratta di un progetto di rigenerazione importante – anticipa l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Rusconi -, tutto è conforme a quanto riportato nel Pgt del 2014, stiamo dando attuazione a quelle scelte”.

Le tempistiche saranno velocissime: il cantiere della palestra dovrebbe aprirsi prima della fine dell’estate. “Per questioni tecniche di accesso dei mezzi dovrà essere realizzata prima la palestra, poi al termine dei lavori si inizierà il cantiere della zona residenziale – spiega l’assessore Rusconi -. La palestra sarà una struttura di ottimo livello, di circa 600 metri quadri con gli spogliatoi maschili, femminili e per gli insegnanti”.

Per il Comune non ci saranno costi di realizzazione: “Verrà realizzata come scomputo oneri – continua Rusconi – anche se il costo oneri è più basso rispetto all’intervento, un beneficio per la città”. La palestra sarà a disposizione della scuola elementare Battisti “poi il Comune deciderà se aprirla alla cittadinanza negli orari extra-scolastici – dice l’assessore -. Finalmente i bambini di Acquate avranno la palestra che finora non hanno avuto”.

Al momento, infatti, lo spazio adibito a palestra all’istituto Battisti è il seminterrato che negli anni scorsi, durante l’emergenza Covid e l’esigenza del distanziamento, era stato utilizzato come aula.