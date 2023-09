Auser Lecco dedica una sala a Marika Ara: “Il suo ricordo vive in tutti noi”

Un momento semplice ma particolarmente intenso quello vissuto stamattina nella sede di corso Monte Santo

Il compagno Corrado Conti: “Un gesto che rende la presenza di Marika duratura, facendo in modo che resti nei cuori delle persone”

LECCO – Auser Lecco ha ricordato con affetto Marika Ara, preziosa volontaria scomparsa lo scorso luglio in maniera improvvisa. L’associazione guidata dal presidente provinciale Claudio Dossi ha voluto dedicarle una sala della sede dell’associazione di corso Monte Santo a Lecco. Alla semplice ma emozionante cerimonia che si è svolta stamattina ha partecipato Corrado Conti, compagno di Marika, insieme all’assessore del comune di Lecco Emanuele Manzoni e alla presidente di Auser Lombardia Fulvia Colombini.

“E’ bello vedervi così in tanti oggi – ha detto con emozione Corrado Conti -. Credo che colui che ha inventato il detto che ‘il tempo allevia il dolore’ sia un gran bugiardo, perché più passa il tempo e più soffro la mancanza di Marika. In questi mesi mi sono ripromesso di continuare le attività che facevamo insieme, a partire da quelle con Mir Sada, a quelle con con il Circolo Arci Spazio Condiviso, alla preparazione dei pacchi alimentari con la Caritas di Calolzio, all’attività politiche con la Sinistra, all’impegno antifascista con Anpi, fino all’attività di volontariato al cinema parrocchiale di Calolzio, perché Marika teneva alla cultura da qualunque parte venisse”.

“Apprezzo particolarmente questa iniziativa dell’Auser perché rende la presenza di Marika duratura facendo in modo che resti nei cuori delle persone – ha continuato con commozione Conti -. Vedevo che si impegnava molto nell’attività con questa associazione e ringrazio Claudio Dossi e tutte le volontarie che hanno condiviso con lei questa esperienza di aiuto verso le persone più fragili. Marika, tra l’altro, riposa nel cimitero di Laorca vicino a un altro volontario Auser che vorrei ricordare, Piero, e con cui aveva uno stretto rapporto”.

“Il sorriso con cui oggi ospitiamo tanta gente a questa iniziativa è lo stesso sorriso con cui Marika ci guardava ogni giorno – ha ricordato Claudio Dossi -. Una donna piena di entusiasmo e nel suo essere volontaria di Auser, così come di tante altre associazioni, ha sempre messo il massimo impegno soprattutto quando c’era da dare un aiuto alle persone più bisognose. In Auser aveva delle responsabilità importanti, seguiva la contabilità ed era per noi una garanzia. Oggi le dedichiamo una saletta che non è uno spazio qualunque: lì ospitiamo le riunioni, definiamo le nostre strategie, lavoriamo ai nostri progetti, accogliamo gli ospiti istituzionali, festeggiamo i compleanni dei volontari… Marika era orgogliosa di quello che faceva: era una volontaria che costruiva, non è mai stata ‘contro’. E così, ogni volta che entreremo in quella saletta, sentiremo il suo spirito che ci accompagna e le dedicheremo un pensiero”.

Anche l’assessore del Comune di Lecco Emanuele Manzoni ha ricordato Marika e il profondo segno che è stata capace di lasciare nel territorio lecchese: “Una donna concreta, leale e diretta, con uno sguardo volto sempre a riequilibrare le disuguaglianze che incontrava nel territorio dove operava – ha detto -. E’ stata presente in tantissime realtà e ogni volta che la ricordiamo scopriamo un pezzetto in più. Voglio però ricordare oggi il suo amore verso la nostra Costituzione antifascista, in tutto il suo operato ha sempre fatto riferimento ai valori della Costituzione. Oggi le dedichiamo uno spazio perché quello che ha dato Marika è vita, un esempio importante per me e per tutte le persone che passeranno in questo spazio”.

La presidente regionale Auser Fulvia Colombini ha ricordato infine l’importante ruolo dei volontari: “Oggi siamo qui per rendere omaggio a Marika e alla sua vita all’insegna della solidarietà. Credo che possa essere di consolazione l’amore, l’ammirazione e il rispetto che Marika ha suscitato in tantissime persone nelle quali ha lasciato un segno della propria vita”.

Dopo il taglio del nastro con lo svelamento della targa apposta sull’entrata della sala a lei dedicata, sono state intonate due canzoni molto care a Marika, La Cura di Franco Battiato e Insieme di Mina; proprio sulle note di queste canzoni si è chiuso il momento di ricordo e ringraziamento per una persona speciale che vive nel cuore di tante persone.