Calolzio piange Marika Ara: “Una vita profondamente civica al servizio degli altri”

La calolziese era stata colpita da malore a metà giugno mentre si trovava in missione in Serbia

Trasportata poi all’ospedale Manzoni di Lecco, è morta nelle scorse ore: giovedì mattina i funerali civili al cimitero di Castello

CALOLZIO – Una vita spesa per gli altri, con impegno, entusiasmo, dedizione e passione messi sempre in campo in ogni ambito d’azione. E’ enorme il dolore per la morte di Maria Carla Ara, per tutti Marika, 70 anni, scomparsa nelle scorse ore in ospedale a Lecco dove era stata trasportata dopo il malore che l’aveva colpita a metà giugno mentre si trova impegnata in un campo profughi in Serbia.

Come era solita fare da anni, la calolziese era partita insieme al marito Corrado Conti e ad altri volontari dell’associazione Mir Sada per portare aiuti umanitari e contributi per le adozioni a distanza nell’ex Jugoslavia.

Si trovava a Kragujevac, cittadina situata 100 chilometri a sud di Belgrado, quando si è sentita improvvisamente male, tanto da essere trasportata nel più vicino ospedale in condizioni molto gravi. Una situazione da cui purtroppo non si è più ripresa.

“La ricordiamo con gratitudine e riconoscenza – fanno sapere gli amici di Cambia Calolzio, gruppo civico di cui Ara era stata una delle fondatrici -. Una vita profondamente civica al servizio degli altri. Marika è stata tante cose per tutti: nell’Anpi, nella Cgil e nell’Auser, nei gruppi equosolidali e in Mir Sada, nonché consigliere comunale a Calolziocorte come esponente del PCI negli anni ’70. Marika ci mancherà molto come donna e compagna positiva”.

A ricordarla, con profondo affetto, è anche Alberto Anghileri, consigliere comunale a Lecco, impegnato con lei in molte missioni umanitarie nell’ex Jugoslavia: “Ciao Marica, noi ti ricorderemo così, sorridente piena di voglia di vivere, sempre impegnata ad aiutare i più deboli, per la pace, per un mondo migliore. Assieme abbiamo percorso migliaia di chilometri perché noi li aiutiamo a casa loro e li accogliamo a casa nostra, continueremo nel nostro impegno, lo faremo con la certezza che tu, ovunque sarai, sarai sempre al nostro fianco. Grazie e vidimo se”.

I funerali civili si terranno giovedì questo alle 10.45 a Lecco presso il cimitero di Castello