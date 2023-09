Avis provinciale. Donazioni stabili, ma numeri oltre il doppio della media nazionale

Il presidente Bruno Manzini ha presentato il bilancio sociale 2023, Lecco conferma numeri importanti

“87,12 donazioni ogni 1.000 abitanti, basti pensare che l’OMS indica come ottimale la raccolta di 40 unità ogni 1.000 abitanti”

LECCO – L’Avis provinciale di Lecco si conferma una realtà modello a livello nazionale, raggiungendo numeri che non hanno eguali anche nel 2022. Nella mattinata di oggi, mercoledì, il presidente Bruno Manzini ha presentato il Bilancio Sociale 2023.

“Il totale delle donazioni nel 2022 ha toccato quasi quota 29.000 (26.075 sangue intero e 2.851 plasma) a fronte di un fabbisogno della nostra provincia di circa 12.000 unità di sangue – ha spiegato Manzini -. Ciò vuol dire che tutta l’eccedenza fa in modo che a livello nazionale si contribuisca a mantenere l’autosufficienza per quanto concerne il sangue intero. Discorso lievemente diverso vale per il plasma dove l’Italia non è autosufficiente ma entrano in gioco altri fattori: per la raccolta servono più spazi, più personale e macchinari appositi”.

E’ merito dei donatori e del lavoro delle Avis se la provincia di Lecco può contare su 44,70 donatori ogni 1.000 abitanti (sono 26,24 in regione Lombardia e 21,29 in Italia) e su 87,12 donazioni di sangue e plasma ogni 1.000 abitanti (46,87 a livello regionale e 33,28 a livello nazionale): “Basti pensare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica come ottimale la raccolta di 40 unità ogni 1.000 abitanti, noi siamo a più del doppio – continua Manzini -. Il ringraziamento per questi risultati non può che andare ai Lecchesi che continuano a dimostrarsi sensibili e generosi. E’ una tradizione consolidata che parte sin da giovani, infatti 1/3 dei donatori totali (4.712) si collocano nella fascia d’età 18-35 anni”.

Anche il trend dei nuovi donatori, nel 2022, ha evidenziato un nuovo incremento (+0,64%) nonostante la nostra società debba fare i conti con la decrescita demografica: “Va sottolineato come donare il sangue, al di là del gesto di generosità, costituisca anche un vantaggio per il donatore che è costantemente controllato, c’è infatti tutto un aspetto di medicina preventiva legata ai donatori che è importante ricordare. E’ bello anche vedere come i giovani siano legati alla donazione di sangue e, curiosità, nella fascia 18-20 anni la componente femminile è preponderante rispetto a quella maschile (mentre in generale gli uomini sono il 62% e le donne il 38%). Un altro aspetto su cui stiamo cercando di lavorare è avvicinare gli stranieri (che oggi sono circa il 3,5% dei donatori): fa un lato per una questione di integrazione, dall’altro perché il sangue delle popolazioni subsahariane ha delle caratteristiche specifiche”.

Ricordiamo che l’Avis provinciale di Lecco si compone di 18 Avis comunali sparse su tutto il territorio, la più numerosa è ovviamente quella di Lecco città con 4.044 soci, seguita da Merate con 2.633 soci. Le Avis comunali sono impegnate costantemente in iniziative di vario genere rivolte alla popolazione con lo scopo di far conoscere questa importante realtà e sensibilizzare la cittadinanza.