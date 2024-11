Buono Scuola 2024/2025: bando da 28 milioni di euro aperto fino al 12 dicembre

Gli importi variano in base al reddito familiare e al grado di scuola frequentato

Assessore Tironi: “Un sostegno concreto alle famiglie, per garantire la libertà di scelta nei percorsi educativi”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato il decreto per la presentazione delle domande di contributo per il programma “Dote Scuola – componente Buono Scuola” relativo all’anno scolastico 2024/2025“.

L’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, commenta: “Il Buono Scuola è un supporto concreto per le famiglie. Per l’anno scolastico 2024-2025, abbiamo destinato 28 milioni di euro, un significativo impegno economico, perché siamo convinti che investire nel futuro dei nostri giovani sia fondamentale. Il nostro obiettivo è garantire la libertà di scelta educativa e promuovere la parità di opportunità per tutti”.

I contributi sono destinati a supportare le famiglie degli studenti che frequentano scuole paritarie o statali con rette per l’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione. Si tratta di un contributo a fondo perduto, rivolto direttamente alla famiglia, per coprire le spese relative alle attività curricolari dei percorsi ordinamentali di istruzione.

Possono beneficiare del contributo gli studenti residenti in Lombardia, iscritti a corsi di istruzione di gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Il contributo è rivolto a coloro che frequentano scuole, paritarie o statali, che richiedano una retta di iscrizione e abbiano sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, a condizione che lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Per accedere al contributo, è necessario essere in possesso di un ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 40 mila euro. Inoltre, al momento della compilazione della domanda, lo studente non deve aver compiuto 21 anni.

L’Assessore Simona Tironi sottolinea: “Invito tutte le famiglie degli studenti lombardi che soddisfano i requisiti a partecipare a questo bando. Il Buono Scuola rappresenta un’opportunità concreta che può fare la differenza nel percorso educativo dei nostri ragazzi“.

Il valore del Buono Scuola è determinato in base alle fasce ISEE di appartenenza, nonché all’ordine e al grado di scuola frequentata. Per la fascia con ISEE fino a 8 mila euro, i contributi sono i seguenti: 700 euro per la Scuola primaria, 1.600 euro per la Scuola secondaria di primo grado e 2 mila euro per la Scuola secondaria di secondo grado.

Per la fascia con ISEE compreso tra 8 mila e 16 mila euro, i contributi previsti sono i seguenti: 600 euro per la Scuola primaria, 1.300 euro per la Scuola secondaria di primo grado e 1.600 euro per la Scuola secondaria di secondo grado.

Per la fascia con ISEE compreso tra 16 mila e 28 mila euro, i contributi sono i seguenti: 450 euro per la Scuola primaria, 1.100 euro per la Scuola secondaria di primo grado e 1.400 euro per la Scuola secondaria di secondo grado.

Infine, per la fascia con ISEE compreso tra 28 mila e 40 mila euro, i contributi previsti sono i seguenti: 300 euro per la Scuola primaria, 1.000 euro per la Scuola secondaria di primo grado e 1.300 euro per la Scuola secondaria di secondo grado.

Gli importi vengono erogati sotto forma di buoni da utilizzare online presso la Scuola frequentata, entro il 30 giugno 2025. Il Buono Scuola è valido esclusivamente per l’Istituzione scolastica in cui lo studente conclude l’anno scolastico 2024/2025, copre l’intera durata dell’anno scolastico e non può essere frazionato.

Il valore del Buono Scuola non può eccedere l’importo della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza, pertanto i contributi possono essere riparametrati in base all’importo delle spese.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro le ore 12 del 12 dicembre, esclusivamente online su questa piattaforma.