Delegazione di Auser Lecco in udienza dal Papa

Una decina di membri dell’associazione lecchese in Vaticano

“Un’esperienza emozionante, intensa, impagabile. Ci ritroviamo nelle parole del Pontefice”

LECCO – Una delegazione di Auser provinciale Lecco, guidata dal presidente Claudio Dossi, ha partecipato sabato 27 aprile in Vaticano all’Udienza Generale con Papa Francesco “La carezza e il sorriso” dedicata in particolare a nonni, anziani e nipoti. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Età Grande.

Sono state invitate a partecipare le associazioni laiche e cattoliche impegnate con gli anziani, i sindacati dei pensionati ed il mondo ecclesiale. Tra queste anche Auser, con una delegazione di un’ottantina di persone provenienti da tutta Italia. Da Lecco, oltre al presidente Dossi, erano presenti Emilio Curti, Luciano Redaelli, Giuseppina Bosisio, Elisa Camilla Mapelli, Giorgio Mazzoleni, Ivana Pozzi, Grazia Mereghello e Aurelio Pozzi.

Ecco un estratto delle parole del Pontefice: “A volte sentiamo frasi come “pensa a te stesso!”, “non aver bisogno di nessuno!”. Sono frasi false, che ingannano le persone, facendo credere che sia bello non dipendere dagli altri, fare da sé, vivere come isole, mentre questi sono atteggiamenti che creano solo tanta solitudine. Come ad esempio quando, per la cultura dello scarto, gli anziani vengono lasciati soli e devono trascorrere gli ultimi anni della vita lontano da casa e dai propri cari. Cosa ne pensate? È bello questo o non è bello? No! Gli anziani non devono essere lasciati soli, devono vivere in famiglia, in comunità, con l’affetto di tutti. E se non possono vivere in famiglia, noi dobbiamo andare a cercarli e stare loro vicino. Pensiamoci un momento: non è molto meglio un mondo in cui nessuno deve aver paura di finire i suoi giorni da solo? Chiaramente sì. E allora costruiamolo questo mondo, insieme, non solo elaborando programmi di assistenza, quanto coltivando progetti diversi di esistenza, in cui gli anni che passano non siano considerati una perdita che sminuisce qualcuno, ma un bene che cresce e arricchisce tutti: e come tali siano apprezzati e non temuti”.

Così la dichiarazione del presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi: “Con la delegazione di Auser abbiamo provato un’esperienza emozionante, intensa, impagabile. Ci ritroviamo nelle parole del Papa, dall’enorme significato. Valori fondamentali e purtroppo per nulla scontati, che tutti i giorni cerchiamo con i nostri volontari di concretizzare, facendo in modo che nessuno rimanga indietro”.