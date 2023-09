Deportati e internati lecchesi, consegnate 13 medaglie d’onore alla memoria

Stamattina la sentita cerimonia a Lecco, domani altre 9 medaglie saranno consegnate in Valsassina

“E’ nell’abitudine al bene che si fa il bene. Il male non si sconfigge con i grandi discorsi ma con il lavoro quotidiano di ciascuno”

LECCO – Un momento sempre molto sentito quello della consegna delle Medaglie D’Onore ai famigliari di cittadini, militari o civili, che nella Seconda Guerra Mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Nella mattinata di oggi, martedì, la Prefettura di Lecco ha organizzato una semplice ma molto partecipata cerimonia presso l’auditorium della Casa dell’Economia dove sono state consegnate 13 medaglie d’onore alla memoria, altre 9 saranno consegnate domani, mercoledì, alle 11 con un’altra cerimonia presso la sala consiliare di Villa Migliavacca a Introbio.

Presenti le autorità civili e militari assieme ai sindaci dei vari paesi che hanno accompagnato sul palco i famigliari dei cittadini che hanno ottenuto l’onorificenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a quelle persone che si adoperano per aiutare i famigliari a recuperare la documentazione che serve per arrivare alla concessione della medaglia: Mario Nasatti, Beppe Amati, Alessandro Pirola, Antonio Butti e Elio Scotti.

“Ci sono delle abitudini che sono necessarie e piacevoli, una di queste è ricordare nella maniera più degna possibile i nostri concittadini deportati e internati durante la Seconda Guerra Mondiale – ha detto il Prefetto Sergio Pomponio -. La nostra Provincia si è segnalata all’attenzione generale per essere tra le prime sia come numero che come continuità nella ricerca della memoria di queste persone. Oggi saranno ricordate storie ed eventi, che purtroppo si continuano a ripetere, che siamo chiamati a non dimenticare. Le riflessioni che si fanno in queste occasioni, purtroppo, sono un poco amare, l’unica speranza è che nei gesti di tutti i giorni possa manifestarsi il meglio dell’essere umano perché è nell’abitudine al bene che si fa il bene. Il male non si sconfigge con i grandi discorsi ma con il lavoro quotidiano di ciascuno”.

I cittadini premiati con la medaglia d’onore alla memoria

Fausto Bettega nato a Dervio il 2 luglio 1919

nato a Dervio il 2 luglio 1919 Germano Biffi nato a Lecco il 15 aprile 1922

nato a Lecco il 15 aprile 1922 Alessandro Brenna nato a Giussano il 1° luglio 1920

nato a Giussano il 1° luglio 1920 Angelo Colombo nato a Valmadrera il 12 febbraio 1920

nato a Valmadrera il 12 febbraio 1920 Natale Galbusera nato a Casatenovo il 14 dicembre 1922

nato a Casatenovo il 14 dicembre 1922 Giovanni Battista Grega nato a Colico il 16 aprile 1923

nato a Colico il 16 aprile 1923 Ernesto Livoni nato a Cesello Brianza l’11 maggio 1924

nato a Cesello Brianza l’11 maggio 1924 Giovanni Battista Milani nato a Consonno il 7 settembre 1910

nato a Consonno il 7 settembre 1910 Lodovico Noris nato ad Albino il 26 dicembre 1919

nato ad Albino il 26 dicembre 1919 Angelo Rusconi nato a Valmadrera il 2 aprile 1922

nato a Valmadrera il 2 aprile 1922 Mario Turba nato ad Acquate di Lecco il 28 giugno 1921