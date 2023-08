Galbiate, ritrova portafogli con 280 euro: lo consegna subito alla polizia locale

Gli agenti hanno rintracciato il proprietario: un milanese che frequenta spesso la zona del galbiatese

Il sindaco si è complimentato personalmente con la signora

GALBIATE – Un gesto disinteressato e di correttezza quello di una galbiatese che ieri, 3 agosto, ha trovato per strada un portafogli con documenti, carte bancomat e 280 euro in contanti e l’ha consegnato alla Polizia locale per restituirlo al proprietario.

“Ho appreso del gesto con con sincero piacere ed un pizzico di orgoglio – dice il sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli -. La nostra concittadina ha rinvenuto, durante una passeggiata nei pressi della “Madonna del Sasso” nel comune di Colle Brianza. La signora – F.A. le iniziali del nome e cognome – l’ha consegnato al nostro comando di Polizia Locale che ha provveduto a rintracciare il proprietario, un turista dell’hinterland milanese assiduo frequentatore delle nostre zone. Mi sono personalmente complimentato con la signora per il senso civico e soprattutto l’onestà dimostrata”.

“Penso di poter dire con motivato realismo che il contesto sociale in cui abbiamo la fortuna di vivere è costituito per la maggior parte da persone oneste, lavoratrici e rispettose delle regole e rispettose delle cose degli altri – continua il primo cittadino -. A questi esempi dobbiamo guardare e soprattutto dobbiamo trasmettere ai nostri figli e nipoti quei valori sui quali indiscutibilmente si deve fondare una società che vuole essere moderna.

Sono davvero grato a quei concittadini/e che dimostrano nella loro quotidianità senso civico, educazione e rispetto; per gli altri, di cui purtroppo non posso negare l’esistenza “tolleranza zero” come è solito dire un collega di un Comune confinante. Continua infatti la meticolosa azione di monitoraggio dei nostri agenti di Polizia Locale su controllo velocità, abbandono di rifiuti ed altre infrazioni . Sono stati emessi oltre 80 verbali per superamento velocità rilevato da telelaser ed anche in questi ultimi giorni sono state comminate sanzioni per abbandono di rifiuti”.