Giornata di festa per gli Alpini di Acquate con il tradizionale pranzo sociale

I vertici del gruppo hanno ringraziato i soci sostenitori e i volontari per il costante impegno

L’appuntamento conviviale si è concluso con il taglio della torta e l’immancabile brindisi

LECCO – Grande festa, domenica, per gli Alpini di Acquate con il tradizionale pranzo sociale. Le penne nere acquatesi, guidate dal capogruppo Davide Invernizzi, si sono riunite presso il ristorante Da Max di Calolziocorte. Il momento conviviale è stata anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, in modi diversi, collaborano con il gruppo nei vari eventi e appuntamenti organizzati durante l’anno.

Il capogruppo, affiancato dal vice Tiziano Rusconi e da tutto il consiglio direttivo, ha ringraziato tutti i soci sostenitori per il loro costante impegno e i volontari che svolgono i turni domenicali che permettono di tenere aperta la bellissima baita del gruppo in località Cavagiozzo. La giornata di festa si è conclusa con il taglio della torta e l’immancabile brindisi.