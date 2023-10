Gli “Amici di Germanedo” chiedono all’Asst di Lecco di “salvare” Villa Eremo

Lo storico palazzo del rione lecchese, in anni recenti, è diventato di proprietà dell’azienda ospedaliera

“Nell’ottica di un rallentamento del degrado, chiediamo almeno il mantenimento del verde ormai fuori controllo”

LECCO – Gli “Amici di Germanedo”, realtà che si occupa di proteggere e valorizzare il patrimonio storico e culturale del rione lecchese, hanno scritto una lettera al Direttore Generale di Asst Lecco Paolo Favini, e per conoscenza al Sindaco di Lecco, chiedendo il recupero di Villa Eremo, di cui l’azienda sanitaria è proprietaria, a partire dal mantenimento del verde ormai fuori controllo. Di seguito l’appello lanciato dall’associazione del rione.