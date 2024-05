Il Coro Ticozzi protagonista alla rassegna regionale “Cori di Classe”

I ragazzi della scuola lecchese sul palco della sala Giuseppe Verdi del Conservatorio di Milano

“Siamo convinti che la pratica corale sia essenziale in ogni realtà scolastica quale privilegiato veicolo di socialità e aggregazione”

LECCO – Un altro indimenticabile e storico appuntamento formativo per gli alunni del coro d’istituto della scuola secondaria di 1° grado Ticozzi di Lecco. Nella mattinata di domenica 12 maggio i ragazzi hanno partecipato alla rassegna regionale “Cori di Classe” nella suggestiva cornice della sala Giuseppe Verdi del Conservatorio di Milano, uno dei più importanti sul territorio nazionale.

L’esperienza di sicuro rimarrà viva nelle ragazze e nei ragazzi che, partecipando, hanno anche avuto la possibilità di confrontarsi con gli altri cori scolastici selezionati dalle varie rassegne provinciali della regione Lombardia. L’attività artistica del coro scolastico è ormai parte stabile dell’arricchimento dell’offerta formativa della scuola e questo evento ha ulteriormente ampliato il senso di appartenenza dei coristi, oltre che confermare gli importanti obiettivi artistico-musicali, individuali e collettivi, che il coro sta continuando a perseguire con grande costanza, impegno e dedizione dando lustro a tutto l’istituto comprensivo.

“Un grande grazie ai coristi che hanno deciso di affidarsi a me e al collega Michele Santomassimo nell’intraprendere questo importante percorso di crescita artistica e umana, donando al pubblico che li ascolta una parte preziosissima di loro stessi – ha detto il professor Giorgio Spreafico, direttore del coro e collaboratore del Dirigente Scolastico -. Siamo fortemente convinti che la pratica corale sia essenziale in ogni realtà scolastica quale privilegiato veicolo di socialità, aggregazione e appartenenza. Continueremo anche nei prossimi anni a lavorare sul sentiero intrapreso con l’obiettivo di rafforzare e far germogliare sempre più la musica corale all’interno del comprensivo e del territorio”.

Grandi complimenti alle alunne e agli alunni del coro, ai professori Giorgio Spreafico (direttore), Michele Santomassimo (pianista accompagnatore) e Emanuela Milani (al flauto traverso). Prossimo appuntamento giovedì 6 giugno alle 20.45 presso la Casa dell’Economia di Lecco per un concerto dedicato alla coralità nelle scuole insieme alle formazioni corali degli Istituti Comprensivi di Galbiate, Lecco 3 e Castellanza (VA). Il coro parteciperà anche alla festa di fine anno della scuola secondaria in programma nella mattinata di venerdì 7 giugno.