Innovazione territoriale e sviluppo sostenibile, collaborazione come leva per la crescita

Comuni, Enti di ricerca e Università a confronto per esplorare il potenziale di crescita del territorio lecchese

L’evento è stato organizzato da Fondazione Politecnico di Milano per celebrare i suoi venti anni

LECCO – Dialogo e sinergia tra gli attori chiave presenti sul territorio, progetti e soluzioni innovativi che affrontano le sfide del presente e aprono nuovi scenari futuri: sono questi i temi principali del dibattito, organizzato per celebrare i venti anni di Fondazione Politecnico di Milano, che ha coinvolto esperti, istituzioni e associazioni riunitisi presso la sede universitaria del Politecnico a Lecco. File rouge di tutti gli interventi in programma l’attenzione a strategie di lungo periodo per la crescita locale, con il contributo di esperti e rappresentanti di istituzioni, enti locali, associazioni, enti del terzo settore e stakeholder coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dalle Nazioni Unite.

Ad aprire l’evento è stata il prorettore del Polo territoriale di Lecco Manuela Grecchi: “Cosa sono reciprocamente Politecnico e Fondazione? Due entità che in modo collaborativo sviluppano e portano a casa quelli che sono gli obbiettivi del Politecnico in quanto tale. Uno degli spetti importanti che il Politecnico intende sviluppare è una forte relazione con i territori e le rappresentanze del territorio. Io credo che il successo di tutte le azioni e dei progetti sviluppati su questo territorio dimostrano quanto sia importante l’interazione tra Fondazione e Politecnico”.

Nel corso dell’evento sono stati presentati alcuni progetti emblematici che stanno già contribuendo a migliorare la vita nei nostri territori. Tra gli strumenti chiave per la crescita ci sono, oltre ai finanziamenti straordinari del Pnrr, i programmi europei Interegg. Degli aspetti di attuazione di essi si occupa in particolare l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), invitata a partecipare all’evento con il suo Ufficio 6 – Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale, incaricato di supervisionare l’attuazione dei 19 programmi Interregg a cui l’Italia partecipa. Il contributo e la partecipazione del nostro paese ai programmi CTE è tra le più alte in Europa anche in termini di numero di partner coinvolti e per numero di progetti di cui un partner italiano è capofila.

“Lavorare per potenziare i territori è un obiettivo chiave per Fondazione, che nel corso degli anni si è prodigata per individuare i migliori approcci per ciascuno di essi – sottolinea Andrea Sianesi, Presidente di Fondazione Politecnico di Milano -. Tra le linee strategiche di recente creazione, la linea “MULTI”, dedicata alle “Multilateral and Territorial Initiatives”, rappresenta una prospettiva promettente per confermare l’attenzione che vogliamo dedicare a supporto dello sviluppo e dell’innovazione dei territori grazie anche all’esperienza maturata nel cogliere le opportunità di finanziamento”.

Presente anche Vico Valassi, presidente di UniverLecco che ha sottolineato con soddisfazione come nel Polo di Lecco si facciano iniziative di eccellenza il territorio abbia la fortunata di avere imprenditori che sono un’eccellenza a livello mondiale.

Assente la presidente della Provincia Alessandra Hofmann che ha mandato i suoi saluti attraverso una nota: “Un polo aperto al territorio per merito delle persone che nel corso degli anni sono stati capaci di renderlo punto di riferimento per le istituzioni, gli enti, i partner pubblici e privati, ma soprattutto per i nostri cittadini. Quello tra Politecnico, Fondazione, Cnr e territorio è un modello di collaborazione virtuoso che ha prodotto risultati concreti e significativi a beneficio di tutta la nostra comunità”.

“Fondazione Politecnico di Milano è un motore di sviluppo: essa rappresenta un punto d’incontro tra le migliori iniziative di ricerca sociale e tecnica che è propria del Politecnico di Milano in relazione alle aziende d’eccellenza del territorio – precisa Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco -. Attraverso la capacità di progettare su larga scala europea, Fondazione è oggi fonte indispensabile per un percorso di crescita sostenibile e di innovazione di tutto il territorio lecchese e non solo”.

Nel corso del dibattito, preceduto dall’introduzione di Daniele F. Bignami, Head of Multilateral and Territorial Initiatives di Fondazione, hanno parlato Guya Bertelli, docente del Politecnico di Milano, che ha presentato il progetto “Cech-in: integrazione, innovazione, inclusione per la Costiera dei Cech”, realizzato grazie al bando “Attrattività dei borghi” finanziato dal Ministero della Cultura tramite il PNRR. Entro il giugno del 2026 tutto il territorio, ad oggi poco sconosciuto, che si estende dalle Alpi Retiche alla Val Masino sino alla Valchiavenna diventerà un polo turistico con servizi, percorsi ciclopedonali ed eventi enogastronomici, in grado di valorizzare il suo grande patrimonio culturale e naturalistico.

Il progetto Interregg Italia e Svizzera A.M.AL.PI. 18 presentato da Cristiana Achille, Politecnico di Milano, mira invece ad accrescere l’offerta turistica del territorio compreso tra la Bregaglia, la Val Chiavenna, la Moesa e il Ticino realizzando un percorso geo-culturale transfrontaliero a carattere scientifico-divulgativo.

Oltre al settore turistico il Politecnico di Milano in collaborazione con Fondazione è da anni impegnato nell’attuazione di studi e iniziative volti a favorire il tessuto economico e lo sviluppo delle piccole imprese autoctone.

Grazie al progetto “PMI Network” presentato dal Prof. Marco Tarabini del Politecnico di Milano e da Maria Vittoria Limonta, di Confartigianato Imprese Lecco, è stato infatti possibile incentivare la cooperazione tra Italia e Svizzera e incrementare la competitività delle piccole e medie imprese transfrontaliere, grazie a un approccio incentrato sulla persona, grazie all’efficace azione di figure qualificate esperte di innovazione e alla Cooperation Platform, strumento condiviso che ha permesso di raccogliere e rendere sempre disponibili per le aziende, strumenti e risorse informative.

Ma operare sull’innovazione territoriale per lo sviluppo sostenibile a Lecco significa trovare soluzioni su misura anche per realtà locali distanti migliaia di chilometri da noi: il prof. Giuseppe Andreoni ha infatti presentato il progetto “Leveraging ICT solutions for cardiovascular risk monitoring”, che intende testare e trasferire i risultati di un progetto di ricerca europeo svoltosi a Lecco in un contesto bisognoso di soluzioni innovative inedite come Panama, in Sud America.