“Io tifo positivo”, studenti in campo per diffondere i valori dello sport

Al palazzetto del Bione, stamattina, la fase finale del progetto con la premiazione dei ragazzi

Una vera e propria mattinata di giochi e di festa per capire che solo lavorando insieme si ottengono risultati

LECCO – Successo per la 3^ edizione lecchese del progetto “Io tifo positivo” che, stamattina al palazzetto del Bione, si è concluso con una vera e propria festa e la premiazione di tutti gli studenti coinvolti. Il progetto di Comunità Nuova ha già raggiunto più di 35.000 studenti e le loro famiglie per riflettere insieme sullo “sport” e per sperimentare, “mettendosi in gioco”, quelli che sono i suoi valori distintivi. Un percorso che fonda i propri cardini nel “fare insieme”, nell’incontro tra ragazzi, genitori, educatori e insegnanti, nel protagonismo degli studenti durante grandi eventi sportivi, nel confronto diretto con testimonials del mondo dello sport professionistico.

“Io tifo positivo” ha trovato sia la piena adesione dell’amministrazione di Lecco, che ha finanziato il progetto all’interno del Piano di Diritto allo Studio, sia il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che ha permesso di aumentare le classi coinvolte: “In classe sono stati fatti degli incontri per riflettere sui valori dello sport e sul tifo positivo, parallelamente gli educatori lavorano anche con il consiglio di classe e con i genitori – ha spiegato l’assessore allo sport Emanuele Torri -. I ragazzi hanno potuto incontrare testimonial come il portiere del Lecco Riccardo Melgrati e la giocatrice della Pallavolo Picco Federica Piacentini per entrare in contatto con le esperienze di sportivi professionisti”.

Alla mattinata al Bione erano presenti gli studenti delle scuole A. Nava, A. Ponchielli, Maria Ausiliatrice e Pietro Scola che hanno potuto sperimentare sul campo le dinamiche di “Io tifo positivo”: “Oltre a questo primo ciclo di scuole, ne partirà un altro che vedrà coinvolte 7 classi della Stoppani per un totale di oltre 400 alunni della scuola primaria (classi 4^ e 5^) e scuola secondaria di 1° grado (classi 1^). Lo step successivo del percorso sarà partecipare a una competizione sportiva, in particolare i ragazzi torneranno al Bione il prossimo 7 aprile per assistere a un match della Picco Lecco, poi andranno a vedere l’Olimpia Milano di basket e quindi andranno a San Siro a vedere la partita dell’Inter-Cagliari: dopo aver ragionato a livello teorico faranno ‘tifo positivo’ mettendo in pratica quanto appreso”.

La mattinata di oggi si è conclusa con una vera e propria festa, in particolare sono state premiate tutte le scuole e sono stati assegnati due premi speciali: il premio “Io tifo positivo” è andato alle classi 1^A e 1^B della scuola Nava; mentre il premio per la vittoria del torneo odierno è andato alle classi 5^A e 5^B della scuola Pietro Scola. Il successo, però, è di ogni singolo ragazzo che ha avuto il coraggio di lavorare con gli altri, spronare i compagni, capendo che solo uniti si possono raggiungere grandi risultati.