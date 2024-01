Istituto Fiocchi, 150mila euro per nuove attrezzature nei laboratori di chimica e grafica

Nell’ambito dei Fondi PNRR, la scuola lecchese ha ricevuto l’importante stanziamento

LECCO – L’Istituto Fiocchi di Lecco ha ricevuto, nell’ambito dei Fondi PNRR dedicati alle scuole, uno stanziamento di oltre 150mila euro per la realizzazione di nuovi laboratori o l’aggiornamento e il potenziamento di laboratori esistenti. L’istituto ha scelto di suddividere i fondi tra i quattro settori che caratterizzano l’offerta formativa: ai percorsi di istruzione tecnica, ad indirizzo chimico e grafico, sono stati riservati circa 50mila euro. In questi giorni sono state consegnate le prime attrezzature, a seguito dei bandi e dell’iter previsti dal PNRR.

Nei laboratori del settore chimico saranno installati due importanti strumenti: un evaporatore rotante 4.0 e uno spettrofotometro UV. Grazie a queste nuove attrezzature, gli allievi potranno svolgere analisi sovrapponibili a quelli dei laboratori industriali, registrare e gestire i dati ottenuti con strumenti statistici, separare e riconoscere molecole organiche presenti in matrici alimentari e ambientali, seguire la cinetica delle reazioni chimiche. Inoltre, operando con strumentazione 4.0, sarà possibile operare anche da remoto, condividendo e confrontando i dati ottenuti, utilizzando cellulari, tablet e altri devices con i quali studentesse e studenti già esplorano il mondo che li circonda. In questo periodo storico, in cui clima e ambiente sono temi al centro del dibattito quotidiano, è di importanza vitale dare nuove competenze a chi frequenta e frequenterà l’indirizzo chimico.

Per il settore grafico, l’investimento permetterà agli studenti di fruire di metodologie didattiche innovative per la creazione di prodotti multimediali e audiovisivi, ampliando le competenze tecniche in ambito digitale e tecnologico. I laboratori di settore si doteranno di fotocamere reflex professionali, videocamere HD, software di elaborazione fotografica, montaggio video, creazione, gestione di siti internet, realtà virtuale/aumentata e 3D. La scelta di improntare l’acquisto verso nuove tecnologie è dovuta alle richieste, espresse dal mondo del lavoro, di conoscenze sempre più specifiche. In un mondo in cui “l’immagine” gioca un ruolo fondamentale, la richiesta in oggetto rappresenta il via libera a molti più sbocchi professionali.

“I percorsi di istruzione tecnica del Fiocchi sono già oggi all’avanguardia – ha detto il Dirigente scolastico, Gianluca Mandanici – poter incrementare ulteriormente i laboratori dell’indirizzo chimico ambientale e dell’indirizzo grafica e comunicazione consentirà alle classi di affrontare tematiche sempre attuali, in settori che interessano le nuove generazioni”.