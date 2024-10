Lavori in lungolago, il tratto già chiuso di via Nava non riapre fino a fine anno

La strada tra il civico 3 a Piazza Cermenati resta chiusa fino al 31 dicembre

L’ordinanza prorogata “per esigenze di cantiere”

LECCO – Via Pietro Nava resta chiusa fino a fine anno nel tratto compreso tra il civico 3 e Piazza Cermenati. Il provvedimento, emesso oggi, lunedì, con apposita ordinanza, si è reso necessario per esigenze del cantiere in corso sul lungolago.

Attualmente, come noto, scendendo da via Parini vige l’obbligo di svolta a destra (salvo residenti o ingresso al parcheggio) mentre provenendo dal lungolago verso via Pietro Nava non è possibile svoltare a destra ma vi è l’obbligo di proseguire dritti. La viabilità resterà così fino al 31 dicembre 2024 (qui l’ordinanza).

Il cantiere di riqualificazione del lungolago (Waterfront) sta procedendo in linea con il cronoprogramma: attualmente i lavori stanno interessando la prima parte della passeggiata a lago (da Piazza Cermenati in avanti) dove è in corso il rifacimento della pavimentazione e degli arredi urbani.

Circa 10 milioni di euro per i lavori, di cui 1.619.318 euro dal Comune di Lecco, 7.380.361 euro dal Pnrr e 1.000.000 euro da Regione Lombardia, questi ultimi destinati alla realizzazione della pista ciclo-pedonale tra le Caviate e la foce del torrente Caldone, in corrispondenza del centro storico di Lecco.