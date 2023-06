Lecco, il percorso partecipativo per la riqualificazione dei fiumi

Il percorso condiviso di valorizzazione di Gerenzone, Caldone e Bione

“Occasione per maturare un modello di gestione del sistema idrografico lecchese”, commenta l’assessore Zuffi

LECCO – Martedì 27 giugno alle 18 al parco Addio Monti di via Guado si terrà il secondo appuntamento 2023 del percorso partecipativo verso il “Contratto di Fiume” di Lecco, che coinvolge amministrazione pubblica, enti del terzo settore e cittadini.

Promosso dal Comune di Lecco, con Legambiente Lecco, Impresa Sociale Girasole e con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto “Corridoi Blu: i Fiumi come Bene Comune” si pone come obiettivo la riqualificazione del territorio fluviale, attraverso azioni concrete assunte di comune accordo e il momento di martedì consentirà di raccogliere ulteriori proposte e prospettive da inserire all’interno del documento strategico in via di definizione.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Il Contratto di Fiume è un’occasione per maturare un modello di gestione del sistema idrografico lecchese e per condividere le azioni e le misure prioritarie per attuarlo, valorizzando la sussidiarietà istituzionale e promuovendo il coinvolgimento attivo dei soggetti locali interessati. Stiamo avviando oggi un percorso decisionale partecipato basato sulla condivisione dei saperi, sull’ascolto delle istanze, sulla valutazione delle proposte e sulla condivisione degli impegni per salvaguardare e valorizzare la qualità dell’acqua, la memoria storica e la biodiversità dei nostri fiumi”.

Gli enti e le associazioni che intendono formalizzare la propria adesione al percorso possono compilare il modulo presente a questo collegamento, nel quale è anche possibile richiedere una copia dei materiali attualmente presentati.

La partecipazione all’evento è libera, ma è preferibile segnalare la propria partecipazione entro domenica 25 giugno telefonando al numero 0341 365789 oppure scrivendo a lecco@legambiente.org. Per maggiori informazioni è possibile anche contattare il servizio ambiente del Comune di Lecco scrivendo a sostenibilita@comune.lecco.it.