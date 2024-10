Lecco, la giornata F.A.N.D.: esperti e istituzioni per un domani senza barriere

Incontro a Lecco organizzato dalla F.A.N.D. con esperti, aziende e istituzioni per promuovere l’accessibilità e la sicurezza

LECCO – Presso la Sala Casa della Carità di Lecco si è svolta ieri, sabato, la prima giornata organizzata dalla Federazione Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (F.A.N.D.) di Lecco, intitolata “Inclusione e Sicurezza: Un Percorso Comune, un Futuro Accessibile per Tutti”. Al centro dell’evento, l’impegno per costruire una società più inclusiva e sicura per tutte le persone, a prescindere dalle abilità. L’iniziativa, promossa dalla F.A.N.D. Lecco sotto la guida del Presidente provinciale Silvano Stefanoni, ha attirato esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità, tutti uniti per promuovere un dialogo costruttivo su temi cruciali per il futuro dell’accessibilità.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali, con il Sottosegretario di Regione Lombardia, Mauro Piazza, che ha portato i saluti dell’assessore regionale Elena Lucchini e del Ministro Alessandra Locatelli, ribadendo l’impegno di Regione Lombardia verso le persone con disabilità. Al suo fianco, l’assessore provinciale Antonio Leonardo Pasquini, che ha ricordato l’impegno della Provincia di Lecco negli ultimi anni. A rappresentare il Comune di Lecco è intervenuto l’assessore Emanuele Manzoni, che ha portato i saluti del sindaco Mauro Gattinoni.

Tra gli interventi più attesi, quello del Presidente Regionale F.A.N.D. Angelo Achilli e dell’architetto Anna Schellino, entrambi impegnati a sottolineare quanto sia ancora necessario lavorare per un’accessibilità reale e diffusa. La dottoressa Cristina Pagano, Dirigente Lavoro e Centri per l’impiego, ha presentato le nuove iniziative dedicate all’inclusione lavorativa, e le aziende locali Technoprobe S.p.A., CIESSECi Spa e Professione Pulito S.r.l. hanno portato la loro testimonianza su pratiche di inclusione nel mondo del lavoro, con interventi dei rappresentanti Livio Lamparelli, Claudia Mangiacavalli e Simona Riva.

Particolarmente rilevante l’intervento del dottor Francesco Genna, Direttore Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS, che ha affrontato i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come quello del dottor Giovanni Perondi di Ferinox, il quale ha ricordato come anche con risorse limitate si possano prevenire incidenti.

Un momento carico di emozione è stato offerto dal racconto di Ester Intini, dell’associazione Gabry nel Cuore, che ha condiviso la sua esperienza dopo aver perso il figlio di 25 anni nel 2019, sottolineando l’importanza della prevenzione e della collaborazione per un futuro più sicuro.

La conduzione dell’evento è stata affidata al dottor Virginio Brivio, che ha accompagnato i partecipanti attraverso i vari interventi, coinvolgendo amministratori locali, aziende, sindaci e numerosi cittadini, in un clima di grande partecipazione e interesse. “L’incontro di oggi rappresenta solo il primo passo di un percorso che vogliamo costruire insieme, fatto di ascolto, collaborazione e azioni concrete”, ha dichiarato Silvano Stefanoni, Presidente provinciale della F.A.N.D. Lecco, esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato per il successo dell’iniziativa.