Lecco. Le celebrazioni della Settimana Santa, venerdì sera la via Crucis

Le celebrazioni che accompagneranno i fedeli verso la Pasqua ormai prossima

Alle 21 si svolgerà la Via Crucis itinerante dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria alla Basilica di San Nicolò

LECCO – Inizia la Settimana Santa, una serie di celebrazioni che accompagneranno i fedeli verso la Pasqua ormai prossima.

Giovedì santo, 28 marzo, si celebrerà nella basilica di San Nicolò, alle 17, la Lavanda dei piedi con tutti i sacerdoti della Comunità pastorale. La Messa in Coena Domini sarà celebrata alle 21 presso la basilica di San Nicolò, la chiesa di San Carlo al porto e la chiesa di San Materno in Pescarenico. Sarà invece celebrata alle 18 presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria.

Venerdì santo, 29 marzo, la Celebrazione della Passione del Signore si svolgerà alle 15 presso la basilica di San Nicolò, la chiesa di San Carlo al porto, la chiesa San Materno in Pescarenico e il Santuario di Nostra Signora della Vittoria. Alle 21 si celebrerà la Via Crucis itinerante dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria alla Basilica di San Nicolò. Guiderà la meditazione mons. Davide Milani (in caso di pioggia la via crucis sarà celebrata in Basilica).

La processione partirà dal Santuario e percorrerà il seguente percorso: viale Dante, via F.lli Cairoli, via Cavour, piazza Garibaldi, via Nazario Sauro, Lungo Lario Isonzo, Imbarcadero, via Pietro Nava, sagrato della Basilica di San Nicolò. La Via Crucis avrà sette stazioni, che ripercorreranno le sette parole di Gesù in croce, e sarà accompagnata da alcune immagini di capolavori di artisti che hanno saputo penetrare il mistero della morte di Cristo.

Spiega il prevosto di Lecco, mons. Davide Milani: “In questo cammino vogliamo portare le nostre croci, le nostre sofferenze visibili e invisibili; tutte le croci del mondo specialmente delle persone che in solitudine e nell’anno dono affrontano una”.

La Via Crucis per adolescenti, giovani e adulti si celebrerà alle 6 presso il Santuario della Madonna della Rovinata, mentre la Via Crucis per bambini e gruppi delle medie alle 10 in basilica.

Sabato santo, 30 marzo, alle 10 si terrà la preghiera all’altare della riposizione per i bambini, gruppi delle medie e ado. Alle 11, in Santa Marta, la Preghiera con i Ministri straordinari dell’Eucarestia e gli Animatori liturgici. La Veglia di Risurrezione sarà celebrata alle 21 presso la basilica di San Nicolò, la chiesa di San Carlo al porto e la chiesa di San Materno in Pescarenico.

Durante la Pasqua di Risurrezione, domenica 31 marzo, le s. Messe sono celebrate secondo gli orari festivi.

Il Lunedì dell’Angelo, lunedì 1 aprile, gli orari delle Messe saranno i seguenti: alle ore 8.30 – 10.00 – 19.00 presso la basilica di San Nicolò; ore 8.00 -11.15 – 17.00 presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria; ore 11.15 presso la chiesa di San Carlo al Porto e la chiesa di San Materno in Pescarenico.