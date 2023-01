Lecco. Rinnovo e rilascio delle tessere elettorali, informazioni utili

LECCO – Il Comune di Lecco avvisa che per rinnovare o richiedere una nuova tessera elettorale è necessario presentarsi allo sportello 4, sito nel cortile del municipio, da lunedì a giovedì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 12, oltre che in occasione delle aperture straordinarie previste per sabato 11 febbraio dalle 8.30 alle 18, domenica 12 febbraio dalle 8 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 8 alle 15.

Le tessere elettorali vengono rilasciate senza appuntamento ai richiedenti muniti di un documento di identità e (se disponibile) della tessera elettorale completa o rilasciata dal precedente Comune di residenza.