Meno incidenti in città, crescono gli esposti. Il report 2023 della Polizia Locale

Non solo viabilità e sicurezza stradale ma anche tanto impegno sul fronte degli eventi pubblici

Piazza: “Risposte sempre più efficaci ai bisogni in crescita dei cittadini”

LECCO – Un lavoro sempre più intenso e capillare quello portato avanti dalla Polizia Locale di Lecco guidata dal comandante Monica Porta che questa mattina ha presentato il report dell’attività svolta nel 2023.

Alla conferenza erano presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore alla Polizia Locale e Coesione Sociale Simona Piazza: “Un sentito ringraziamento alla comandante Porta e a tutto il suo personale – ha detto il primo cittadino – i numeri che presentiamo oggi rientrano in una più ampia tematica, quella della sicurezza in tutte le sue sfaccettature. Il 2023 è stato un anno particolarmente intenso, che ha portato risultati soddisfacenti di cui siamo grati”.

L’assessore Piazza ha rimarcato: “Il servizio è cresciuto ed è sempre più integrato sul territorio, grazie ad un lavoro corale. Il nostro Comando di Polizia Locale oggi conta 46 agenti, nel 2020 erano 37. L’obiettivo è quello di raggiungere le 50 unità. Quello che credo emerga da questo report è che i bisogni dei cittadini sono in crescita e il potenziamento dell’attività della Polizia Locale, anche grazie alle nuove strumentazioni, consente di dare risposte più efficaci. In questo ambito ricordo la sperimentazione durante il mese di dicembre degli informatori civici (street tutor, ndr), che hanno svolto 9 servizi nelle zone più fragili della città, stazione, piazze, lungolago e non solo, incontrando le ‘sacche’ di difficoltà e facendo attività di prevenzione. La loro presenza ha contribuito ad aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza, credo sia significativo”.

Piazza ha ricordato anche l’integrazione del servizio di Polizia Locale con quello di Protezione Civile: “Tante sono state le attività di monitoraggio, cura e prevenzione portate avanti dai volontari del nostro corpo di Protezione Civile che oggi sono 46. Ricordo che si tratta di uomini e donne che prestano il loro servizio in maniera gratuita: un impegno lodevole per il bene del nostro territorio”.

Entrando nel merito dei dati 2023 della Polizia Locale, la comandante Porta ha sottolineato l’ambiente positivo di lavoro: “Grazie ad un efficientamento del servizio e ad un’attenzione sempre maggiore verso il personale il nostro è diventato un ambiente sereno in cui lavorare e di questo sono particolarmente soddisfatta – ha commentato – a testimonianza di ciò il fatto che non ci sono richieste di trasferimento e, al contrario, i concorsi che facciamo sono sempre molto partecipati. A Lecco si lavora bene e chi arriva vuole rimanere”.

Nel corso del 2023 il Comando ha rinnovato il proprio parco mezzi, acquistato quattro bodycam (utilizzate principalmente allo stadio), tablet per gli agenti e caschi antisommossa. “Le richieste complessive di intervento sono state 7 mila – ha fatto sapere Porta – di cui 149 ancora inevase. Per quanto riguarda invece la centrale operativa, nel 2023 sono state installate 13 nuove telecamere leggi targhe che hanno portato il sistema complessivo a 196 dispositivi”.

Cresce il numero degli esposti, 367 in totale: “I cittadini ci segnalano sempre di più, segnale positivo – ha commentato la comandante – ricordiamo anche i quasi 6mila servizi effettuati nei rioni della città e i servizi antidegrado e di sicurezza urbana che hanno dato risultati importanti”.

Per quanto riguarda le violazioni del codice della strada, sono 27.193 quelle accertate lo scorso anno di cui 19.633 transiti non autorizzati in Ztl: “Un dato importante – ha commentato la comandante – dal 1° aprile sarà in vigore come noto il nuovo piano di sosta, stiamo preparando la cartellonistica e i pannelli a messaggio variabile, confidiamo che con il nuovo regolamento il numero delle infrazioni cali”. Aumentano anche le infrazioni per eccesso di velocità accertate con il telelaser, 60 in totale, pari a quasi 10 mila euro di sanzioni. Tra le vie più attenzionate dai controlli, (71 servizi complessivi) il lungolago e Viale Valsugana. 6.249 invece le violazioni accertate per sosta irregolare. “Sottolineo anche il numero dei ricorsi al Giudice di Pace 621, che richiedono davvero tantissimo tempo di gestione, non dico che ci vorrebbe una persona dedicata ma quasi” ha commentato Porta.

Importante l’attività di Polizia Giudiziaria: 437 notifiche, 74 denunce/querele, 23 pratiche per minori non accompagnati. Per quanto riguarda il penale, segnalate 5 guide in stato di ebrezza, 4 omissioni di soccorso, 7 lesioni personali gravi. Nessun mortale, fortunatamente. “Il numero complessivo dei sinistri stradali in città è diminuito rispetto all’anno passato – ha fatto sapere Porta – 367 su 412, di cui 147 con lesioni e i restanti 220 senza feriti”. Le strade più pericolose restano Corso Carlo Alberto (15 sinistri rilevati nel 2023), il lungolago (15 sinistri) e Corso Martiri (14), un trend che resta uguale da anni. Tra le principali cause di sinistro la perdita di controllo del mezzo (83 casi, il cambio di direzione o corsia di marcia (47), mancata precedenza (34).

Un’importante ‘fetta’ del lavoro della Polizia Locale ha riguardato i servizi per manifestazioni ed eventi: “Non sembra ma questa tipologia di assistenza è anche logistico organizzativa, richiede tanti incontri con gli organizzatori e poi la parte operativa. Impegna molto il Comando ma, anche in sinergia con le altre forze dell’ordine e la Protezione Civile, tutto si è svolto per il meglio e siamo molto soddisfatti dei risultati”.

Nel corso del 2023 sono stati 126 i servizi di viabilità per eventi pari a 3.232 ore di servizio. 26 per il mercato cittadino in centro, 17 per le partite di calcio, 16 per le esposizioni in centro città, 44 manifestazioni, 18 manifestazioni sportive e 10 inaugurazioni.

Tra le altre attività ricordate anche i controlli di polizia amministrativa: nel 2023 accertati 15 violazioni del regolamento di Polizia Urbana (principalmente sanzioni per balneazione in lungolago, accensione di bracieri e in due casi due multe perché fermati in centro in costume, ndr), 63 sanzioni per violazioni al regolamento di igiene urbana e 35 per violazioni di norme in materia di commercio.

Infine, ricordati il progetto Stazioni Sicure con 149 servizi tra agosto e dicembre in sinergia con gli altri corpi di Polizia Locale della Provincia e 138 sanzioni accertate e i servizi congiunti ai Piani Resinelli sempre nei fine settimana estivi, 9 in totale: “Vorrei ringraziare le forze dell’ordine con le quali abbiamo una collaborazione importante e seria, non posso che essere soddisfatta degli importanti risultati raggiunti quest’anno” ha concluso la comandante.