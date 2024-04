Mercato in centro, teleriscaldamento e lavori: le modifiche alla viabilità

LECCO – Mercoledì 1° maggio, dalle 5 alle 15, vi ricordiamo le modifiche alla viabilità per consentire dall’allestimento del mercato in centro:

il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi;

la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3;

il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi;

il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi;

la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro;

l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

piazza MAZZINI: dalle 8 del 29 aprile alle 19 del 19 maggio per costruzione rete di teleriscaldamento: divieto di transito tra piazza Manzoni e via Carlo Cattaneo; divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale; istituzione di “Stop” con obbligo di svolta a destra in piazza MANZONI all’intersezione con viale Costituzione;

via AZZONE VISCONTI: dalle 8 alle 17 del 29 aprile per posa autogrù divieto di transito veicolare;

corso MONTE ORTIGARA, altezza civico 37: dalle 20 del 3 maggio alle 5 del 4 maggio per un intervento sulla rete idrica senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori;

strada agro-silvo-pastorale da FALGHERA – PONTE DELLA TENAGLIA: dal 2 al 4 maggio dalle 8 alle 18 per lavori di taglio piante divieto di transito veicolare e pedonale;

via DON LUIGI MONZA, altezza civico 2: dal 4 al 19 maggio per realizzazione nuovo impianto di protezione catodica divieto di transito pedonale;

via FIANDRA, intersezione con via Besonda: dal 29 aprile al 4 maggio per saggi finalizzati alla realizzazione della nuova rete del teleriscaldamento parziale restringimento gestito da movieri;

via DELL’EREMO: dalle 9 del 29 aprile alle 18 del 4 maggio per costruzione rete di teleriscaldamento divieto di transito tra il parcheggio del centro civico Sandro Pertini e i civici 12/14 e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

via CAMPANELLA, altezza civico 2: il 3 maggio per intervento sulla rete idrica parziale restringimento regolamentato da movieri;

corso MONTE ORTIGARA: dal 2 al 5 maggio per lavori di affissione tabelloni elettorali restringimento;

Si segnala infine che, per consentire la realizzazione di uno spettacolo teatrale a cura degli studenti della scuola primaria Cesare Battisti, lunedì 29 aprile – in caso di maltempo martedì 30 aprile – dalle 18.30 alle 19.30 sarà istituito il divieto di transito veicolare in piazza Della Vittoria.