Meteo: Pasqua e pasquetta all’insegna della pioggia

Fine settimana caratterizzato dal brutto tempo

LECCO – Sarà un fine settimana all’insegna della pioggia, diffusa già nella giornata di domani, sabato, e confermata anche per la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta.

Come riferito dal Servizio Meteorologico Regionale, sabato, sui settori alpini e prealpini centro-occidentali, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate anche a carattere di rovescio e temporale che saranno deboli e sparse nella prima parte della giornata con i settori occidentali maggiormente interessati, in particolare il settore di Nordovest. Dal pomeriggio tendenza a piogge più diffuse.

Neve inizialmente prevista oltre 1700 metri, dal pomeriggio in lieve abbassamento oltre 1400 metri circa. Le temperature minime si prevedono in aumento, mentre le massime stazionarie, con lo s ero termico intorno a 2300 metri, in abbassamento su Alpi in serata fino a 1800 metri circa. In montagna venti forti dai quadranti meridionali, in attenuazione verso sera.

Domenica di Pasqua cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni previste per tutta la giornata, anche a carattere di rovescio e temporale, inizialmente deboli e sparse, quindi diffuse in intensificazione verso sera. Neve attorno ai 1300 metri circa con le temperature minime stazionarie e massime in calo. Zero termico su Alpi e Prealpi variabile tra 1400 e 1800 metri circa; altrove attorno a 2000 metri. Venti in montagna da moderati a forti meridionali.

La tendenza per il Lunedì di pasquetta è cielo molto nuvoloso con alta probabilità di pioggia nelle prima parte della giornata, con tendenza all’esaurimento verso sera, così come si prevede un’attenuazione della novolosità, sempre verso sera, a partire dai settori occidentali. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti dai quadranti orientali e meridionali forti o molto forti in montagna.

Martedì 2 aprile, poco nuvoloso con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi e bassa probabilità di precipitazioni.