Montagna. Nuovi podcast della serie Parole Verticali: tra i protagonisti Manolo

Tre nuovi episodi del format prodotto dai Ragni di Lecco

Oltre a Manolo ospiti anche Jacopo Larcher e quattro maglioni rossi

LECCO – Sono usciti nelle ultime settimane nuovi podcast della serie Parole Verticali, format prodotto dai Ragni di Lecco; ideato, filmato e montato da Yuripalmamediaproduction.com, con il supporto di Scarpa, Rock Experience e Camp.

Protagonisti degli ultimi episodi Jacopo Larcher, ospite per il secondo episodio di “Trad”; Manolo (al secolo Maurizio Zanolla) che parla dell’andare “Oltre il limite”, con divertenti aneddoti probabilmente oggi irripetibili; mentre nell’ultimo appena uscito 4 membri del gruppo rivelano come si diventa Ragni di Lecco e come impatta sulla propria vita.

In questo articolo proponiamo il podcast di Manolo ma è possibile seguire tutti i podcast su YouTube con regia di Yuri Palma o ascoltabili su Spotify.