Musica, buon cibo e cultura: ecco cosa fare nella settimana di Ferragosto

Ecco tutti gli eventi ferragostani per chi resta in città

LECCO – Grigliate, musica, la tradizionale Sagra delle Sagre: abbiamo raccolto tutti gli eventi in programma e le opportunità di svago questa settimana, per festeggiare al meglio Ferragosto nel Lecchese.

Le funivie

Per chi vorrà passare il Ferragosto in quota la funivia ai Piani D’Erna funzionerà con orario continuato dalle 8 alle 18.30. Attiva anche la funivia Moggio-Artavaggio dalle 8.30-12.15/13.30-17.30 tutti i giorni. La cabinovia fra Barzio-Bobbio è sempre aperta con corse continuative 8.30-12.15/13.30-17.30 tutti i giorni, accessibile – meteo permettendo – anche l’area Super Tubing, per divertirsi sulle discese con i gommoni.

I battelli

Mandello, Varenna, Lierna, Bellagio, ma anche Dervio e Colico sono fra le mete più gettonate per chi vuole passare il Ferragosto al lago all’insegna del relax. I battelli che uniscono le località lacustri non subiranno variazioni d’orari nelle giornate di festa (Qui è possibile consultare gli orari e prenotare il proprio biglietto). E’ possibile inoltre approfittare del biglietto di Trenord a tariffa scontata per usufruire di treno e corse in battello.

I Musei

Saranno aperti al pubblico anche il 15 di agosto il Museo archeologico del Barro a Galbiate e, a Varenna, Villa Monastero. A Lecco visitabili dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Villa Manzoni e Palazzo delle Paure.

Apertura straordinaria del museo delle Grigne a Esino Lario il 14 e il 15 agosto dalle 15 alle 19 con possibilità tra le proposte la Grigna nel museo, la grotta virtuale e i giochi multimediali per i bambini.

A Lecco

Arriva a Lecco la 18^ tappa del Tour Nazionale (Limited Edition) “Borgo Food 2023” piatti d’eccellenza nel percorso delle regioni attraversate dalle Vie Francigene e nelle Cucine internazionali, manifestazione di Cultural Quality Street Food (Chef On The Road), organizzata dall’Associazione Cuochi Master. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di LTM e Fondazione Telethon, si svolgerà nella splendida cornice del Lungolago Isonzo – Riva Martiri delle Foibe da sabato 12 agosto alle ore 9.30 per proseguire fino a martedì 15 agosto dalle ore 9 alle 24. Qui i dettagli.

Nel solco del catalogo delle esperienze estive 2023, il 17 agosto è in programma il trekking guidato “Rinfrescarsi lungo il sentiero del Viandante”, il 18 agosto invece c’è la possibilità di prenotare una lezione di “Wakeboard sul lago”, mentre il 20 sarà dedicato alla scoperta del Forest Bathing, un’esperienza di pace e riflessione circondato dalla bellezza naturale (in lingua inglese). Qui per le prenotazioni.

Per chi desidera ammirare stelle e costellazioni combinandole alla montagna vietato perdersi lo ‘Startrekking’ sul Monte Resegone. Con l’aiuto di astrofili locali si osserverà la volta celeste sopra la città di Lecco, immersi nei sentieri e panorami della vetta più famosa di Lecco. Al termine della camminata, previsto un aperitivo. La gita è programmata per domenica 13 agosto alle ore 18.30. Importante munirsi di frontalino/torcia e indossare scarpe da trekking. Per prenotare e avere maggiori informazioni qui.

Giri turistici a bordo della ‘Lucia’, tipica imbarcazione lariana, partiranno da Lecco in località Rivabella per far trascorrere ai passeggeri un Ferragosto alternativo. A organizzare l’iniziativa il Gruppo Manzoniano Lucie a partire dalle ore 15.00. Qui per informazioni.

La Sagra delle Sagre

La Sagra delle Sagre è ormai la tradizione per eccellenza del Ferragosto lecchese e Valsassinese. Aperta ai visitatori il 12 agosto, nella settimana di festività estiva saranno presenti gli stand di prodotti tipici, sarà attivo il servizio cucina e, la sera, sono in programma eventi e musica dal vivo. Qui il programma.

Feste e fiere in provincia

A Carenno, in piazza Carale, arriva la festa a tema messicano organizzata dalla Pro loco. Lunedì 14 agosto dalle 18 alle 24: djset, cocktail, pane e salamella e hamburger; il 15 agosto dalle 12.30 l’immancabile grigliatona (con prenotazione obbligatoria allo 339 860 1338). Dalle 18 sarà obbligatorio il dress-code a tema messicano con “Il Dia de muertos party” e apericena. Musica dal vivo con la compagnia del Blasco.

Il 14 agosto, Villa Gerosa nel Parco Valentino aprirà in via straordinaria per le visite notturne.

Tornei di burraco, karaoke e ballo liscio per la Festate a Ballabio: il parco Grignetta si animerà di eventi tutte le sere della settimana, fino al 20 agosto-

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio è pronto a scendere in piazza per il Concerto di Ferragosto. Tradizionale appuntamento estivo che anima, con tanta buona musica, la serata della vigilia del giorno dell’Assunta. La banda, diretta dal maestro Iose Ratti, si esibirà lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 21:00, in piazza Garibaldi a Barzio.