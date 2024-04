Nuova sede motorizzazione: dopo il sopralluogo, si attende la risposta

Lunedì mattina il sopralluogo negli uffici di via Aspromonte al civico 47

Lo spazio, di circa 80 mq, sarebbe concesso in uso gratuito

LECCO – Il sopralluogo negli uffici di via Aspromonte 47 che dovrebbero ospitare la Motorizzazione Civile si è svolto lunedì mattina: ora si attende la risposta dei funzionari dell’ente. La presenza della Motorizzazione a Lecco è ancora avvolta da fitte nubi, ma la disponibilità di Confartigianato Imprese Lecco e Con.S.Aut. a concedere l’immobile utilizzato dal consorzio ha aperto uno spiraglio importante, mettendo sul piatto un’opportunità che si spera possa essere colta positivamente.

In particolare, a fronte dell’esigenza di reperire spazi sufficienti ad accogliere gli uffici della Motorizzazione per evitarne il trasferimento a Como, Confartigianato (proprietaria dello stabile) e Con.S.Aut. hanno dato la loro disponibilità a concedere in uso gratuito (a fronte del solo pagamento delle spese) una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati in un’area facilmente raggiungibile e con ampia disponibilità di parcheggi.

Al sopralluogo, che ha permesso al funzionario della Motorizzazione Vincenzo Valenti di verificare le caratteristiche dell’immobile, hanno partecipato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina con il segretario generale Matilde Petracca e il direttore di Unionservice Michele Ticozzi, il presidente di Con.S.Aut. Marcello Redaelli e il consigliere regionale Mauro Piazza, che sta facendo da tramite nel tentativo di salvare la permanenza del servizio in città.