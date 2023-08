Ospedale Manzoni, dalla Regione 1 milione e 700 mila euro per il Pronto Soccorso

La delibera regionale prevede uno stanziamento di quasi 100 milioni per l’ammodernamento delle strutture sanitarie lombarde

A Lecco il focus è sull’ampliamento del reparto di emergenza

MILANO – Uno stanziamento di quasi 100 milioni di euro per rinnovare ed ammodernare le strutture sanitarie e il patrimonio tecnologico. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

“Regione Lombardia – ha affermato Bertolaso – continua a investire nelle strutture sanitarie, potenziando l’offerta di servizi per acuti con particolare attenzione alle peculiarità degli ambiti locali”. “Questo importante investimento – ha aggiunto – è stato definito in sede di assestamento di bilancio. Abbiamo individuato alcune priorità anche attraverso specifiche istanze pervenute dai territori. Tutto ciò in continuità con i precedenti piani di regionali, diventa fondamentale fornire risposte alle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie. È la strada giusta per rendere sempre più efficiente la sanità lombarda”.

L’ospedale Manzoni

All’ospedale Manzoni di Lecco è stato assegnato un finanziamento di 1 milione e 700 mila euro per l’implementazione delle opere relative alla ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso.