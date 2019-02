A fine mese scade il contratto dei sorveglianti dei parcheggi.

Nessuna notizia sul rinnovo ma il Comune assicura che resteranno

LECCO – Il 28 febbraio è una data che i lavoratori impegnati nella sorveglianza dei parcheggi cittadini hanno segnato sul calendario: quel giorno scadrà infatti il contratto in essere tra Linee Lecco e l’agenzia di vigilanza che fornisce il proprio personale per il presidio delle aree di sosta del centro Lecco.

Per la precisione, si tratta di una proroga al contratto già terminato lo scorso 31 gennaio e protratto alla fine di febbraio.

E’ stato il consigliere Emilio Minuzzo di Forza Italia, durante il Consiglio Comunale di lunedì sera, a porre la questione in aula chiedendo all’amministrazione comunale chiarimenti, ricordando che i lavoratori, non avendo avuto notizie in merito ad un rinnovo, vivono nell’incertezza di poter perdere a giorni il loro impiego.

“Il presidio dei parcheggi è sicuramente un ottimo servizio – ha ricordato il consigliere – ad oggi, però, non ci è ancora dato sapere se sarà confermato”.

“Un servizio , e un costo per il Comune, che è necessario – ha rassicurato il vicesindaco Francesca Bonacina – se per garantire il presidio dei parcheggi dovessimo utilizzare gli agenti della Polizia Locale, ruberemmo energie e tempo” agli uomini Comando di via Sassi, che con l’attuale organico si troverebbero in difficoltà nel garantire anche questa funzione .

I sorveglianti hanno infatti scoraggiato la presenza dei venditori abusivi nelle aree di sosta ma, con l’installazione delle stanghe automatiche nei parcheggi del centro (a breve saranno poste anche agli ingressi del parcheggi di Piazza Affari e a breve in piazza Mazzini) ci potrebbe essere l’esigenza di “de-localizzare del personale di vigilanza nelle zone più a rischio” ha spiegato l’assessore comunale Corrado Valsecchi.

Nel frattempo, Piazza Affari sembra essere tornata al centro di una situazione di degrado: segnalati bivacchi notturni e frequentazioni poco decorose, con resti di bottiglie d’alcol lasciate sulla pubblica via la mattina seguente e un forte odore di urina nel passaggio pedonale. Situazioni note, ha fatto sapere il vicesindaco Bonacina, e rispetto alle quali il Comune intende intervenire.