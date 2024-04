Passaporti, in Questura arrivano in supporto i poliziotti in pensione

La convenzione con l’Anps firmata nei giorni scorsi dal Questore di Lecco

Il personale volontario sarà presente presso l’Ufficio Passaporti due giorni a settimana

LECCO – I poliziotti in pensione dell’Anps – Sezione di Lecco in supporto presso l’Ufficio Passaporti della Questura cittadina. Nei giorni scorsi, infatti, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha sottoscritto una convenzione con i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Lecco, ex appartenenti alla Polizia di Stato, i quali dal martedì al giovedì, con orario dalle ore 08.30 alle ore 11.30, si occuperanno dell’assistenza al personale dello stesso Ufficio Passaporti e cureranno l’accoglienza dell’utenza che si recherà agli sportelli per le richieste di rilascio e ritiro dei passaporti.

Il personale volontario è dotato di apposita pettorina dell’Anps che li renderà riconoscibili dall’utenza. Un percorso di prossimità intrapreso con i volontari per garantire al cittadino un servizio sempre migliore.

Si ricorda che presso la Questura di Lecco, è stata attivata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza una nuova procedura on-line per il rilascio del passaporto, prevedendo accanto all’agenda ordinaria una seconda Agenda Prioritaria che consente di gestire in modo più efficace gli appuntamenti per le richieste del passaporto.

Tale nuovo canale di prenotazione on-line, disponibile sulla piattaforma https://passaportonline.poliziadistato.it, offre al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute la possibilità di richiedere un appuntamento prioritario tale da consentirgli di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le sue esigenze. Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi nel giorno e nell’orario indicati presso l’Ufficio Passaporti, portando con sé anche la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria.

La Questura di Lecco ha proceduto altresì ad attivare un ulteriore sportello con l’aumento del personale dedicato, estendendo gli orari di apertura al pubblico che sono indicati nel sito web della Questura insieme alle istruzioni necessarie per la compilazione della domanda e per la documentazione relativa al rilascio del passaporto.

Si comunica, inoltre, che per coloro che hanno la necessità di partire nei successivi quindici giorni è prevista un’ulteriore procedura, esclusivamente dedicata tramite l’Agenda Online, con la possibilità di ottenere il passaporto entro due settimane, presentandosi negli orari mattutini direttamente agli sportelli dedicati.

Nel caso di priorità, verrà richiesta la presentazione del modulo di autocertificazione, scaricabile on-line, con la documentazione necessaria a sostegno della richiesta. L’eventuale mancata conformità ai requisiti comporterà il rifiuto della richiesta e l’invito alla presentazione ordinaria. Non verranno accettate presentazioni spontanee allo sportello, se non attraverso le procedure sopra indicate.