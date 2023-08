Pigiama Run. Anche a Lecco la corsa per aiutare i bimbi malati di tumore

Appuntamento venerdì 15 settembre all’ora del tramonto con la simpatica iniziativa

La corsa mette tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere

LECCO – Un tramonto di fine estate da vivere nella propria città, come in una prolungata vacanza, per stare accanto, rigorosamente in pigiama, ai bambini pazienti oncologici e alle loro famiglie. Perché lo sport e il movimento rappresentano un veicolo immediato di condivisione e sostegno.

Venerdì 15 settembre, proprio all’ora del tramonto, anche Lecco farà parte della rete di 23 città italiane che si riempiranno di persone per la Pigiama Run, la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) che mette tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere. Un appuntamento adatto a tutte le età e da vivere in compagnia. Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania le città coinvolte.

In questa edizione 2023 anche la Lilt Associazione Provinciale di Lecco APS partecipa all’iniziativa patrocinata dal Comune di Lecco. L’appuntamento è alle ore 18.00, partenza

alle ore 19.00 presso zona Palataurus, in via Brodolini, 35, raggiungibile anche con ferrovia, stazione Maggianico. Arrivo a Lecco presso il club Canottieri, Lungolario Isonzo. Il percorso è di km 4,8 sulla ciclopedonale del lago passando per i luoghi manzoniani (Pescarenico).

Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento, ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha infatti raccolto l’adesione di molte Lilt della penisola, trasformando l’appuntamento in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano.

La Lilt di Lecco con la raccolta fondi dell’iniziativa sostiene le cure palliative pediatriche. La corsa solidale “Pigiama Run” partirà in contemporanea in 23 village e punti di ritrovo in

tutta Italia. Ci saranno a disposizione anche punti di ristoro, animazione e musica. Per tutti, in ogni caso, è possibile la partecipazione all’iniziativa in modalità “Anywhere” camminando o correndo dove si desidera. Perché si può fare del bene in qualsiasi momento e luogo. Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, amici di LILT e fedelissimi dell’iniziativa, sono i

testimonial della “Pigiama Run 2023”.

Gli iscritti alla corsa riceveranno il pettorale in versione digitale e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione. A disposizione il pacco gara omaggio con la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici, da ritirare nei village o con eventuale ricezione a domicilio, con un piccolo costo aggiuntivo. La Lilt di Lecco ringrazia gli sponsor locali che contribuiscono all’iniziativa. Per iscrizioni e dettagli: www.pigiamarun.it/lecco.