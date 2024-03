PoliSTEM, proseguono i laboratori per le scuole secondarie di primo grado

“Le macchine ispirate alla Natura”

Un viaggio tra scienza e creatività

LECCO – PoliSTEM, il progetto sperimentale di divulgazione della cultura tecnico-scientifica rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e promosso dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano di concerto con la Direzione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco con l’obiettivo di stimolare in loro interesse verso le tematiche STEM, prosegue il suo percorso di laboratori didattici presso il Campus.

Nei giorni scorsi le classi II dell’Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino”, dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Ticozzi” e dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani” hanno partecipato con entusiasmo al laboratorio “Le macchine ispirate alla Natura” guidato dal professor Simone Cinquemani del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano.

Gli studenti sono stati introdotti nel mondo delle macchine bio-ispirate, un approccio innovativo che trae ispirazione dall’osservazione e dalla comprensione dei meccanismi presenti in natura. Le specie viventi si sono evolute in modo ottimale per svolgere determinate funzioni, e noi possiamo imparare da loro per progettare macchine più efficienti e sostenibili.

Durante la lezione, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare come l’approccio della bio-ispirazione offra numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di progettazione oltre ai concetti fondamentali legati alla sintesi di macchine automatiche. Attraverso l’analisi della cinematica e della dinamica dei meccanismi complessi, nonché la simulazione del comportamento dinamico, hanno potuto comprendere l’importanza del monitoraggio delle condizioni operative delle macchine e la valutazione dello stato di funzionamento. Tramite lo studio dei principi fondamentali della natura, come l’ottimizzazione delle forme e l’efficienza energetica, gli studenti sono stati quindi incoraggiati a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per i problemi della vita quotidiana come, per esempio, utilizzare risorse rinnovabili, ottimizzare le forme o sfruttare l’energia già disponibile.

Grazie a un approccio “hands-on“, i partecipanti hanno potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite durante la lezione teorica e si sono così cimentati nella progettazione e realizzazione di macchine ispirate alla natura, con un focus particolare sul movimento di alcuni animali.

Un momento significativo è stato dedicato alla costruzione di alianti, macchine volanti ispirate ai disegni e agli studi di Leonardo da Vinci. Questa attività ha permesso agli studenti di apprezzare il legame tra la natura e l’ingegnosità umana, evidenziando come l’osservazione degli esseri viventi possa ispirare soluzioni ingegneristiche sorprendenti.

I laboratori PoliSTEM si stanno rivelando un’esperienza formativa completa, in grado di stimolare la curiosità scientifica degli studenti e di incoraggiarli a esplorare il connubio tra scienza, tecnologia e creatività. Il Polo territoriale di Lecco continuerà a offrire nuove opportunità di apprendimento e divertimento, confermando il suo ruolo fondamentale nella promozione della cultura tecnico-scientifica tra i giovani del territorio.