Resegup, si alza il sipario sull’11^ edizione: “Si torna a far festa, si torna alla vita”

Iscrizioni aperte da lunedì 21 marzo, alle ore 21.00, confermati i 1200 pettorali

Dopo due anni di stop, causa pandemia, sabato 4 giugno si torna a correre la mitica skyrace. 2Slow in regia con 300 volontari a supporto

LECCO – Si è alzato ufficialmente il sipario sulla Resegup 2022, l’attesissima skyrace che dal centro di Lecco sale in cima al Resegone per poi tornare in centro città dove è fissato il traguardo, 24 chilometri per 1800 metri di dislivello di puro spettacolo tra lago e monti.

La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di sabato 4 giugno. Confermati i 1200 pettorali con le iscrizioni che si apriranno lunedì 21 marzo, alle 20.00 sulla piattaforma Kronoman.

Si parte come sempre di pomeriggio, alle ore 15, con la start line in piazza Garibaldi dove, per la prima volta, verrà fissato anche il traguardo che si potrà tagliare solo dopo aver percorso la scalinata della canonica che sbuca in piazza Cermenati e da lì, passando per il lungolago prima e via Nazario Sauro poi, si giungerà in piazza Garibaldi.

Ieri, venerdì, come ormai da tradizione, la presentazione dell’11^ edizione della mitica skyrace lecchese al Politecnico di Lecco.

A fare gli onori di casa il professor Francesco Calvetti: “Sono passati tre anni dall’ultima presentazione, ma le iniziative che sono organizzate con passione, amore e professionalità rimangono. Finalmente si torna a far festa, finalmente si torna alla vita“. Il professor Calvetti ha poi sottolineato il legame che c’è tra Resegup e Politecnico: “Dalla prima edizione – ha ricordato – viene stilata una classifica riservata agli universitari, che poi è diventata un trofeo in memoria di Stéphanie Frigière, skyrunner, ex studentessa del Politecnico deceduta prematuramente a causa di un incidente in montagna”.

A condurre la presentazione Paolo Sala, presidente della 2Slow, associazione sportiva ideatrice della celebre skyrace, che anche quest’anno abbraccia due progetti solidali.

“Un euro ad iscritto sarà devoluto in beneficienza a due associazioni – ha spigato Sala – Africa & Sport ed ELA associazione contro le leucodistrofie“. Ma quest’anno Resegup farà di più, donando 2.000 euro per le attività del territorio lecchese a supporto dell’Ucraina: “Importo che verrà direttamente versato dall’organizzazione ResegUp”, ha puntualizzato il presidente. Confermata anche la collaborazione con l’associazione Oltretutto ’97 ed i suoi atleti diversamente abili che verranno coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Presente alla serata anche Antonio Rossi, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi: “Quando mi allenavo temevo meno le Olimpiadi della Resegup, gara che mi ha sempre affascinato, ma non l’ho mai corsa per timore di sfigurare con gli amici. Se prima la scusa per non farla era quella, adesso come scusa ho il fatto di aver perso allenamento e forma fisica… – ha scherzato il pluricampione olimpico e mondiale di kayak, aggiungendo – E’ un piacere vedere la passione che viene messa per organizzare questo evento e le tante persone coinvolte. Un plauso anche agli sponsor che sostengono l’iniziativa. Credo che questo sia il modo migliore per promuovere la montagna e il nostro territorio”.

Parola quindi al sindaco runner Mauro Gattinoni che la Resegup la conosce eccome vantando ben 8 partecipazioni e best time di 3 ore e 8 minuti.

“Quest’anno non posso mancare, devo farla perché ha un significato simbolico che va al di là del cronometro – ha dichiarato il primo cittadino – La Resegup è un grande appuntamento sportivo per i lecchesi, una gara aspettata, sognata che stiamo preparando da quando la 2Slow, qualche mese fa, ha annunciato l’edizione 2022”.

Il sindaco ha poi ricordato che il nuovo lungolago, in fase di progettazione, “sarà un luogo pensato anche per ospitare eventi e iniziative sportive proprio come la Resegup”.

E tra coloro che si stanno allenando c’è la giovane Martina Bilora, classe 1998, del gruppo Gefo di Olginate e Team La Sportiva che si è riscoperta runner da poco. “La passione per la corsa è nata ad inizio 2019, quando mi sono iscritta a Scienze Motorie all’università. Volevo mettermi un po’ in forma quindi ho iniziato dallo sport più semplice: correre. All’inizio ho fatto mesi andando avanti e indietro sul lungolago di Vercurago, poi tramite amici ho cominciato a spaziare e salire. Oggi mi godo tutte le montagne lecchesi e il nostro territorio incastonato tra lago e monti, a mio avviso il posto migliore dove poter vivere ed allenarsi”.

Dulcis in fundo, la presentazione dell’attesissimo pacco gara Resegup che quest’anno sarà una giacca antivento traspirante da running griffata dallo sponsor tecnico Ande.

Tutto pronto quindi per l’11^ edizione della Resegup che, come ha ricordato il presidente Sala: “è un grande evento sportivo che riusciamo ad organizzare solo grazie al sostegno degli oltre 300 volontari che non smetteremo mai di ringraziare. Chi volesse entrare a far parte del team volontari, può fare richiesta compilando l’apposito modulo sul sito resegup.it”.