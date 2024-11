Rotary Club Lecco: eletti i nuovi organi direttivi per il 2025/2026

I soci hanno anche designato Massimo Dell’Oro come presidente per l’anno rotariano 2026/2027

LECCO – I soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti mercoledì scorso per l’importante assemblea per la scelta del consiglio direttivo 2026/2027 e per la conferma del presidente per il 2026. L’incontro è iniziato con un momento di raccoglimento e commemorazione presso la chiesetta di Casa Don Guanella, dove il socio onorario Padre Livio Valenti ha celebrato una cerimonia in ricordo dei soci defunti del Rotary Club Lecco. Un momento toccante, dedicato alla memoria di coloro che, con impegno e passione, hanno contribuito alla crescita del club.

I soci si sono poi dedicati alla parte istituzionale dell’assemblea. Con grande spirito di partecipazione e unanimità, è stato approvato il nuovo consiglio direttivo per l’anno rotariano 2025/2026, che sarà guidato dal futuro presidente Paolo Vanini. La squadra sarà composta da Cinzia Cogliati in qualità di vicepresidente, Andrea Ascani Orsini come segretario e Roberto Riva nel ruolo di tesoriere, affiancati dai consiglieri Donatella Crippa, Matteo Dell’Era, Mario Goretti, Francesco Locatelli, Virgilio Vanalli e Maria Venturini.

Inoltre, i soci hanno confermato Massimo Dell’Oro come presidente designato per l’anno rotariano 2026/2027, dimostrando piena fiducia nella sua futura guida. Durante lo spoglio delle schede, i soci hanno discusso alcuni progetti previsti per l’anno 2025/2026. Questa fase dell’assemblea è stata un’occasione preziosa per confrontarsi su idee innovative e consolidare iniziative già in corso, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il contributo del Rotary Club Lecco alla comunità locale e non solo.

La partecipazione all’evento è stata significativa, con un’ampia rappresentanza dei soci. Luca Tentori, presidente in carica del Rotary Club Lecco, ha espresso la sua gratitudine a tutti i presenti, elogiandoli per l’impegno nelle attività del club e nei numerosi progetti portati avanti nel corso dell’anno. L’assemblea elettiva non è stata soltanto un momento di decisioni istituzionali, ma anche un’occasione per rinnovare lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza che contraddistinguono il Rotary Club Lecco.