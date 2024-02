Sabato il Carnevalone, ordinanza anti-vetro in centro città

Il provvedimento sarà in vigore dalle 14 di sabato alle ore 01 di domenica

LECCO – In vista del Carnevalone il Comune di Lecco ha emanato un’ordinanza urgente anti-vetro per la giornata di sabato che sarà valida in città, lungo il percorso della sfilata ma anche in altre zone del centro.

Per motivi di sicurezza, dalle ore 14 fino al termine della sfilata sarà in vigore il divieto di vendere per asporto bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici, nonché di introdurre contenitori di vetro o di metallo e bombolette di spray urticante nelle seguenti aree: in P.zza Cappuccini, viale Turati, via Parini, via Resinelli, Largo Montenero, via Volta, via Montello, Piazza Diaz, via Sassi, via Marco D’Oggiono, via Digione, via Amendola nel tratto da via Digione all’ingresso di Piazzale Cassin, Piazzale Cassin;

Il divieto sarà esteso fino alle ore 01 nelle seguenti vie: in Via Raffaello – Via Cantù’ – Via Nullo – Lungo Lario Isonzo – Riva Martiri delle Foibe -Largo Europa -Vicolo della Torre – Via Sauro – Via Cornelio – Via Tommaso Grossi – Piazza Affari – Piazza Garibaldi – Piazza XX Settembre- Piazza CermenatiPiazza Mazzini – Vicolo Torchio-Vicolo Granai- Piazza Manzoni – Viale Dante – Via C. Cattaneo– Via Montello- Via Roma – Via F.lli Cairoli – Via Cavour – Via Mascari – Via Airoldi – Via del Pozzo – Via Anghileri – Piazza Santa Marta – Via Bovara – Via San Nicolò – Vicolo Aronne Cima – Via Parini – Via Petro Nava – Via Nino Bixio – Via Malpensata – Via Sirtori – Via Torre Tarelli –Lungo Lario Cesare Battisti – Piazza Stoppani -Lungo Lario Cadorna- Lungo Lario Piave-Lungo Lario 4 Novembre.

QUI L’ORDINANZA