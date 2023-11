Scatti sul lago e non solo… il turismo fotografico è innamorato di Lecco

La valorizzazione e la promozione del nostro territorio passa anche dalla fotografia

Luigi Rota: “Una nicchia che ha il suo valore. Amatori e professionisti arrivano da tutta Italia e restano a bocca aperta”

LECCO – Anche attraverso la fotografia è possibile dare una spinta al turismo lecchese. Ne è convinto Luigi Rota, titolare dello studio Foto Rota, che da oltre 20 anni organizza workshop dedicati alla fotografia; prima si spostava in tutta Italia ma da una decina d’anni porta a Lecco gruppi di una quarantina di persone ogni anno.

“Arriva gente da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, tutti rimangono stupiti dalla bellezza del nostro territorio – racconta -. Piano piano le attività che organizzo son cresciute e hanno permesso di creare sinergie con tante attività del territorio, ma sono certo che le potenzialità sono molto più ampie e ci sono margini per fare molto di più. Nel nostro piccolo coinvolgiamo ogni volta hotel, B&B, ristoranti, ma il turismo fotografico è certamente una nicchia a cui il territorio può guardare”.

Luoghi manzoniani, la Valsassina, il lago e la stessa città di Lecco riscuotono molto successo tra gli appassionati di fotografia: “Il nostro territorio è molto apprezzato: ho fatto degli stage sulla fotografia di matrimonio sul lago tra Malgrate e Mandello e tutti sono rimasti sorpresi. Le ville, le chiese, il borgo di Pescarenico, la Valsassina sono tutti luoghi che esercitano una grossissima attrattiva. Quello che mi sorprende è lo stupore non solo dei fotografi che arrivano da regioni lontane, ma di coloro che arrivano dalla Lombardia e non conoscono Lecco e dintorni: è sempre amore a prima vista e poi tornano con famiglie e amici al seguito”.

Anche la nostra città riscuote molto successo: “Lecco negli ultimi anni è diventata sempre più bella per il turismo fotografico. Iniziative come ‘Luci su Lecco’, ad esempio, fanno molto bene al turismo, da quando è stata organizzata porto gruppi di 30/40 persone a fotografare i palazzi illuminati e tutti restano letteralmente a bocca aperta. C’è anche tanta gente dei comuni limitrofi che si stupisce quando osserva la città illuminata in una normale serata”.

Il turismo fotografico è una nicchia con un suo valore: “Attraverso la fotografia le persone rivivono emozioni, esperienze e vedono la realtà con occhi nuovi. E’ come indossare degli occhiali speciali che enfatizzano il bello e fanno cogliere i particolari. La fotografia sta appassionando sempre più gente e certamente è un ottimo veicolo per far conoscere e apprezzare il nostro territorio”.