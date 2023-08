Selezioni di Miss Mamma Italiana: premiate cinque mamme lecchesi

Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità

Il concorso sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi

PONTE SAN PIETRO (BG) – Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, al ristorante “la Proposta” di Ponte San Pietro, si è svolta la selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Martina Arrigoni 30 anni, commessa, di Dolzago, mamma di Nicolò di 1 anno.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Katia Isgrò, 52 anni, consulente finanziaria, di Bassignana (AL), mamma di Thomas e Carlotta, di 26 e 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad Emanuela Rota, 61 anni, casalinga, di Grassobbio (BG), mamma di Martina di 33 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme a Martina Arrigoni, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Glamour” Federica De Fino 40 anni, insegnante di scuola d’infanzia, di Sumirago (VA), mamma di Emanuele ed Elisa, di 13 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” Inna Ivoniak, 26 anni, commessa, di Mozzo (BG), mamma di Evelyn di 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Solare” Jaqueline Marchi , 37 anni, educatrice, di La Valletta Brianza , mamma di Mercury di 4 anni;

, 37 anni, educatrice, di , mamma di Mercury di 4 anni; “Miss Mamma Italiana Sorriso” ZENAIDA ZOTA, 45 anni, operatrice sanitaria, di Torino, mamma di Giulia, Matteo e Victoria, di 19, 11 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” Teresa Itodo , 41 anni, cameriera, di Colico , mamma di Francesca, Leonardo e Maria, di 21, 15 ed 11 anni;

, 41 anni, cameriera, di , mamma di Francesca, Leonardo e Maria, di 21, 15 ed 11 anni; “Miss Mamma Italiana Arianne” VALENTINA VIOLA, 33 anni, addetta alle vendite, di Zanica (BG), mamma di Giada e Gaia, di 7 anni e 6 mesi;

“Miss Mamma Italiana Simpatia” Desirée Amoroso, 42 anni, operaia, di Barzanò, mamma di Luana e Asia, di 21 e 10 anni.

Queste invece le altre mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Sara Gallidoro, 50 anni, insegnante, di Merate , mamma di Thomas e Christian, di 13 e 9 anni;

50 anni, insegnante, di , mamma di Thomas e Christian, di 13 e 9 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion” Orietta Rota Nodari, 56 anni, collaboratrice scolastica, di Ubiale Clanezzo (BG), mamma di Susan e Gabriele, di 35 e 25 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Luciana Rota “Miss Nonna Simpatia 2022” (anche il concorso “Miss Nonna” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli).