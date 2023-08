Sopra di me la Grigna festival, musica e teatro nei rifugi

Si è concluso il festival degli spettacoli in montagna

Il ricco cartellone ha visto la presenza di un pubblico variegato

LECCO – Sabato 5 agosto si è conclusa seconda edizione di Sopra di me la Grigna, festival di musica e teatro nei rifugi delle montagne lecchesi. L’idea del festival nasce due anni fa da Nadir Giori (musicista) e Marco Madama (rifugista) con il sogno di portare un nuovo tipo di fruizione dei luoghi simbolici delle Grigne e promuovere un approccio a un turismo lento e sostenibile. Con la collaborazione di Resinelli Tourism Lab e di WoW! Aps hanno quindi coinvolto una rete di rifugi nei quali sono stati proposti gli spettacoli in cartellone.

Lo scorso sabato al Rifugio Antonietta al Pialleral si è esibito il cantautore Lorenzo Monguzzi – già Mercanti di Liquore – con Charlie Cinelli alla chitarra e Nadir Giori al contrabbasso. Nell’arco dei nove appuntamenti proposti dal festival si sono succeduti artisti e spettacoli che hanno coinvolto il numeroso pubblico nelle suggestive cornici dei rifugi, circondati dalle splendide montagne lecchesi, che hanno soddisfatto e superato le aspettative degli organizzatori e del pubblico.

Il ricco cartellone ha visto susseguirsi nell’arco delle settimane spettacoli teatrali – come “La Tregua” con Marco Continanza al Rifugio Bietti Buzzi e “Un altro Everest” del duo “Gli

slegati” al Rifugio Carlo Porta – e concerti – uno su tutti gli Spirabilia 5Tet che hanno portato la musica classica al Rifugio Bogani – con un occhio anche a famiglie e bambini nella data

alla Cascata del Cenghen con Giampiero Liga e il suo “Dove sono le mie radici?”.

La varietà di proposte e luoghi ha consentito a ogni tipo di pubblico di essere presente alle manifestazione, perché Sopra di me la Grigna ha come intento quello di avvicinare al mondo della montagna più persone possibili, facendo loro scoprire le bellezze del nostro territorio.

Anche la collaborazione con i rifugi e gli enti locali ha dato ottimi frutti, creando una sinergia che raramente avviene in rassegne di questo tipo. Gli organizzatori sono già al lavoro per preparare l’edizione del prossimo anno, la terza, ma nel frattempo rimane attivo uno dei progetti collaterali di Sopra di me la Grigna: la mostra fotografica Monti/Volti – le facce della montagna che dai piani Resinelli, dove è stata collocata durante il periodo del festival, si sposterà fino ai primi di settembre nello spazio espositivo della birreria Herba Mostrum di Galbiate per poi passare alla sede di Confcommercio a Palazzo Falck di Lecco. Per tutte le informazioni sulla mostra e per rimanere aggiornati sulle prossime attività consigliamo di visitare il sito www.sopradimelagrigna.it.