Teleriscaldamento, da lunedì 4 dicembre senso unico in via Giusti

Proseguono i lavori per la posa della rete, traffico in direzione di via Monsignor Polvara

Le opere, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno ultimate il 27 gennaio 2024

LECCO – Dal 4 dicembre i lavori di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco si spostano su via Giusti. Le opere, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno ultimate il 27 gennaio 2024. Il traffico della zona sarà riorganizzato con l’introduzione di un senso unico di marcia in direzione di via Monsignor Polvara.

Come annunciato, i lavori su via Amendola, in accordo con l’Amministrazione comunale, sono stati sospesi e verranno riprogrammati nel corso dell’anno prossimo. Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione attraverso la linea diretta con la cittadinanza che risponde al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.

La sezione del sito include