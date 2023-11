Telethon e la campionessa Monica Boggioni incontrano gli studenti lecchesi

Oltre 700 ragazzi e ragazze delle scuole superiori hanno ascoltato la storia della campionessa paralimpica

Continua la maratona Telethon per dare speranza di una vita migliore a migliaia di bambini affetti da malattie genetiche

LECCO – Emozionante incontro organizzato da Telethon al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco: lunedì 6 novembre 700 ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro docenti hanno incontrato Monica Boggioni, campionessa di nuoto paralimpico. Gli studenti del Liceo Classico e Linguistico Statale Manzoni, dell’Istituto di Istruzione Superiore P.A. Fiocchi, dell’I.I.S. Badoni e dell’Istituto G. Bertacchi, suddivisi in gruppi, hanno assistito alla conferenza.

La campionessa pavese Monica Boggioni, laureata in Biotecnologie mediche e farmaceutiche all’Università di Pavia, ha conquistato la bellezza di tre medaglie d’oro ai campionati del mondo di nuoto paralimpico nell’agosto 2023. Il suo intervento è stato molto apprezzato da tutti gli studenti, dimostrando chiaramente il suo impegno a favore di Telethon e della ricerca scientifica.

“Si spera che, grazie al suo contributo e a quello di numerosi volontari del territorio lecchese e bergamasco nei mesi di novembre e dicembre, saremo in grado di raccogliere fondi attraverso la distribuzione dei cuori e dei panettoni Telethon, oltre alle numerose iniziative musicali e sportive – hanno detto da Telethon -. Questo potrà dare speranza di una vita migliore a migliaia di bambini affetti da malattie genetiche, realizzando così il nostro sogno e le nostre speranze”.

Prima dell’intervento di Monica, ha preso la parola Gerolamo Fontana, presidente della Uildm di Lecco, che ha spiegato agli studenti le difficoltà di convivere con una malattia genetica come la distrofia muscolare di Duchenne, una malattia rara ereditaria che progressivamente colpisce la struttura muscolare. Ha condiviso anche l’esperienza di suo figlio Fabrizio, un momento molto toccante e interessante per gli studenti.

“Durante il suo discorso ho notato una ragazza emozionata che piangeva, mentre altre due sue amiche cercavano di consolarla. Ho chiesto a dei ragazzi cosa ne pensassero degli interventi, e tutti mi hanno detto che li hanno trovati molto interessanti e che alcune immagini viste rimarranno impresse nella loro memoria” ha raccontato Angelo Fontana.

Gerolamo si è rivolto a tutti gli studenti sottolineando che raggiungere l’obiettivo è possibile grazie al contributo di ognuno, anche attraverso un piccolo gesto come l’acquisto del panettone Telethon. Successivamente è intervenuto Roberto Maggi, Direttore del laboratorio di Neuroendocrinologia dello Sviluppo, Dipartimento di Endocrinologia, Fisiopatologia e Biologia Applicata dell’Università degli Studi di Milano, nonché ex Ricercatore Telethon, ora in pensione.

Renato Milani, coordinatore di Telethon nella provincia di Lecco, e Gerolamo Fontana hanno espresso la loro gratitudine verso i dirigenti del Politecnico di Milano per l’ospitalità e tutti gli studenti e professori che hanno partecipato.