“Un cucciolo in famiglia”: un ciclo di incontri sugli amici a 4 zampe

Tre serate in collaborazione con la clinica veterinaria dei Laghi di Pescate

Martedì 2, 9 e 16 maggio presso il salone dell’oratorio di Foppenico in piazza Verdi

CALOLZIOCORTE – Al via martedì 2 maggio il ciclo di incontri incentrati sugli amici a quattro zampe dal titolo “Un cucciolo in famiglia”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Calolziocorte in collaborazione con la Clinica veterinaria dei Laghi di Pescate, con le dottoresse Laura Papa ed Elena Viganò.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

“Un nuovo amico in famiglia”

Come scegliere l’animale più adatto al proprio stile di vita, bisogni e motivazioni di cane, gatto e nuovi animali da compagnia.

Come scegliere l’animale più adatto al proprio stile di vita, bisogni e motivazioni di cane, gatto e nuovi animali da compagnia. “La comunicazione del cane”

Capire il linguaggio del cane per evitare spiacevoli scontri e morsicature.

Capire il linguaggio del cane per evitare spiacevoli scontri e morsicature. “Orfanelli no problem”

Informazioni per una corretta gestione di cuccioli di cane e gatto orfani. Aspetti medici, nutrizionali, comportamentali e legislativi.

In tre incontri si svolgeranno martedì 2, 9 e 16 maggio alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio di Foppenico, in piazza Verdi a Calolziocorte. La partecipazione è gratuita.